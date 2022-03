Pharmamar mantiene el atractivo por precio pese al rally

Las acciones de Pharmamar avanzan un 15 por ciento este mes, sobre los 63 euros, y se acercan a niveles de mediados de enero cuando alcanzó los 64 euros gracias a un ascenso del 17,91 por ciento en una sesión, tras conocerse que Aplidin era efectivo contra ómicron.

El valor regresó a los descensos, pero los resultados anuales volvieron a activar las subidas para que la acción entrase de nuevo en terreno positivo a nivel anual y se colocase como el quinto componente del IBEX 35 que más avanza en el año, un 10 por ciento.

Más allá de la fugaz subida al calor del Aplidin, que fue flor de un día, los títulos de la biofarmacéutica no encadaban tres sesiones consecutivas por encima de los 60 euros desde mediados de noviembre del año pasado.

El rally no se está traduciendo en un encarecimiento del precio medido por la ratio precio/beneficio (PER), muy seguida por los inversores, y que indica que cuánto más bajo sea el PER más barato está una acción.

Las proyecciones benefician a Pharmamar

Es decir, si el inversor confía en una compañía y el PER es bajo se traduce en una oportunidad de entrada. En el caso de Pharmamar, el PER es el más bajo entre sus pares del IBEX 35. Además, no solo en actualidad, sino también en las proyecciones del consenso para los próximos 12 meses.

Pharmamar cuenta con un PER actual de 12,27 y aunque las previsiones del consenso apuntan a que se elevará de cara a un año hasta las 16,77 veces, el incremento es inferior a las variaciones que registrarán las demás farmacéuticas del selectivo.

Publicidad

Grifols es la siguiente farmacéutica con un PER más reducido, de 16,07 veces, y el consenso espera que suba hasta las 18,25 veces de cara a un año. Rovi cuenta con una ratio precio/beneficio actual de 24,69 veces, pero los expertos creen que se reducirá hasta las 21,44 veces a lo largo de 12 meses.

Almirall es el peor colocado con un PER de 30 veces que se elevaría hasta las 37,23 veces en el mismo periodo, lo que situaría al valor como uno de los más caros del IBEX 35 si se atiende a esta métrica.

PHARMA MAR (PHM)PHARMA MAR (PHM) 0,06 0,10 % 12:29 h 62,62

Los bajistas dan pistas a los inversores

El rally de Pharmamar a lomos de los ingresos logrados a través de Zepzelca, tanto por royalties recibidos por su socio Jazz Pharmaceuticals por la comercialización del producto en los Estados Unidos como por las ventas a través de la vía del uso compasivo en Europa, han dado nuevas pistas a los inversores gracias a los bajistas.

Los fondos de cobertura AHL Partners y D. E. Shaw ajustaron sus posiciones a la puerta de los resultados. AHL Partners, el más veterano, llevó su posición corta al 0,81 por ciento del capital social, máximos desde que entrase por primera vez en el valor a finales de julio del año pasado.

Por su parte, D. E. Shaw reconoció por primera vez una posición corta en Pharmamar superior al 0,5 por ciento del capital social, el mínimo que la CNMV comunica de forma pública al mercado.

Una vez presentadas las cifras, que supusieron el inicio del rally, D. E. Shaw redujo su posición al 0,47 por ciento y la CNMV lo ha sacado ya fuera del listado de los hedge funds presentes en cotizadas españolas. AHL Partnes también ha ido reduciendo su peso desde la publicación de las cuentas hasta un nuevo mínimo del 0,58 por ciento.

El BPA, otro punto a favor

A un PER bajo también toca añadir para los títulos de Pharmamar el mejor beneficio por acción (BPA) del sector, otra de las métricas más seguidas por los inversores.

Las últimas actualizaciones del consenso marcan un BPA actual de 5,06 euros para Pharmamar, aunque caería hasta los 3,70 euros en un año.

Rovi ofrece un BPA de 2,74 euros y registraría el mayor ascenso, hasta los 3,4 euros. Grifols lo empeoraría de los 0,97 euros actuales a los 0,86 euros, mientras que Almirall saldría del terreno negativo de estos momentos, -0,23 euros, hasta los 0,32 euros.