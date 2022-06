El euríbor se dispara un 20% en dos días y anticipa unos tipos de interés más duros en septiembre

El euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, ha reaccionado a la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) anotándose fuertes alzas. Anticipa que el organismo subirá medio punto los tipos en septiembre, que se sumarán al cuarto de punto ya confirmado para julio.

En concreto, el euríbor ha registrado una valoración de casi un 20 por ciento en dos días, lo que le ha llevado a romper la barrera del 0,60 por ciento en tasa diaria de manera consecutiva.

El jueves, día de la reunión, se situó en el 0,61 por ciento, y el viernes, cuando se confirmó que el BCE subiría tipos en julio repuntó un 10 por ciento hasta el 0,68 por ciento.

La media mensual también se revisa al alza y en lo que llevamos del mes de junio se sitúa ya en el 0,537 por ciento.

Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, explica que “la subida del euríbor a finales de la semana pasada está condicionada por la decisión del BCE de subir los tipos”.

El indicador de las hipotecas variables es muy sensible a este tipo de decisiones y en este caso, “la subida de los tipos iba a ser más gasolina para el euríbor”.

El BCE confirmó la subida de tipos y habló de medio punto en septiembre

Y es que el BCE sorprendió en su reunión de junio al mercado por ser muy explícito respecto a la hoja de ruta que seguirá en política monetaria respecto a la evolución del precio del dinero.

En ese sentido, no sólo confirmó que subirá un cuarto el precio del dinero en julio (que será el primer incremento en 11 años), si no que también anticipó otro incremento en septiembre.

En ese sentido, el organismo responsable de la política monetaria del BCE habló sin tapujos de la posibilidad de que el organismo subiera medio punto en septiembre si las previsiones de inflación que manejaban para 2024 se mantenían por encima del 2,1 por ciento.

Precisamente el hecho de que dejara la puerta abierta la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a una subida de medio punto en septiembre es lo que hace que el euríbor haya roto la barrera del 0,60 por ciento.

"A medida que vayan avazando las semanas, el euríbor seguirá subiendo para situarse en septiembre más cerca del 0,75 por ciento, que del 0,50 por ciento", explica Joaquín Robles, analista de XTB.

En las previsiones comunicadas el pasado jueves, así lo contemplaba el organismo, que se vio obligado a empeorar en dos décimas los anteriores cálculos arrojados en marzo.

El euríbor cerrará el año en el 1,5 por ciento

Con todo, el euríbor está batiendo todas las previsiones. Si el euríbor históricamente no suele moverse más de medio punto entre el valor más alto y más bajo en 12 meses, este año no sólo ya lo ha hecho, si no que va camino de que haya una diferencia de 100 puntos básicos.

En concreto, el euríbor cerró junio de 2021 en el -0,484 por ciento, lo que supone una diferencia de 102 puntos porcentuales.

Ante esta escalada, los analistas que veían que el euríbor podría escalar hasta el 1,3 por ciento, reconocen que la decisión de tipos les hace calcular todavía más al alza las estimaciones para este año.

“Antes de la decisión del BCE nuestra estimación estadística decía que podíamos acabar el año cerca del 1,3 por ciento. Con las últimas subidas de los últimos días los datos han cambiado y a día de hoy estaríamos más cerca de cerrar el año en el 1,5 por ciento”.

Para Robles, el ritmo de la evolución del euríbor la van a marcar los bancos centrales, especialmente después de conocerse el dato de inflación de los Estados Unidos, que subió a pesar de que las estimaciones preveían que se moderaría una décima.

A principios de año, las estimaciones de los analistas de Bankinter era que el euríbor cerrara diciembre en el 0,80 por ciento.

Encarecimiento de las hipotecas

De cerrar en el 0,537 por ciento, los préstamos hipotecarios a tipo variable que se revisen con el dato de junio se encarecerán entre 800 y 1.600 euros al año, según el importe.

Así, para una hipoteca de 150.000 euros, la cuota se disparará en casi 70 euros al mes, lo que supone un incremento anual de 840 euros.

Para un préstamo hipotecario de 300.000 euros y un diferencial sobre el euríbor del 1 por ciento, el encarecimiento será de casi 140 euros más al mes, lo que hace un saldo total de 1.600 euros.

La subida del euríbor podría suponer un problema a las finanzas familiares, que ya se ven golpeadas por la escalada sin techo de la inflación y el fin del ahorro logrado tras la pandemia.

Al respecto, la ministra de economía, Nadia Calviño, argumentó que la subida del euríbor tendría un impacto limitado porque parte de niveles históricamente bajos, por el alto grado de hipotecas a tipo fijo de la nueva producción y porque el nivel de esfuerzo también se encuentra en niveles históricamente bajos.

