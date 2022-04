El último rebote de Siemens Gamesa es un espejismo: el futuro sigue negro

Las compañías de energías renovables se anotan un comportamiento bursátil espectacular en lo que va de año ante la transformación energética que se está impulsando en casi todos los países (y, si no, que se lo digan a Solaria, que este año escala un 32 por ciento y ya cotiza por encima de sus precios objetivo). Si bien, ese catalizador al alza no está siendo aprovechado por una de las compañías de origen español históricas en este campo: Siemens Gamesa.

En concreto, el fabricante de aerogeneradores cae un 19,5 por ciento en el año, que se suma al 36 por ciento de capitalización que recortó el año pasado. En total, Siemens Gamesa cede más del 50 por ciento desde 2019.

Siemens Gamesa rebotó el martes el 6,83 por ciento, coincidiendo con la cumbre europea de las renovables Wind Europe, que se abrió en Bilbao. El impulso ha reducido las pérdidas que sufre la compañía en el año, de manera que situaba los títulos de la compañía sobre los 17 euros.

Pero los expertos restan importancia al rebote puntual del martes. "No sabemos por qué sube tanto. No ha habido ninguna noticia. Es más, los informes recientes que han publicado las casas de análisis no han sido muy optimistas. No hay mucho optimismo con la compañía", explica Ángel Pérez, analista de Renta 4.

En ese sentido, Pérez cree que el rebote responde más a un movimiento técnico.

"Hay una zona haciendo de soporte, los 15,5 euros más o menos. Esa zona provoca rebotes importantes. Lo ha hecho tres veces ya. Más allá de eso, no vemos una razón clara de por qué sube. Gamesa o Solaria son valores que, desde que empezó la guerra, han estado muy sujetos a la volatilidad. No le daría demasiada importancia".

Y es que, más allá del rebote del martes, lo cierto es que Siemens Gamesa está sumida en plena racha bajista, comportamiento que llama la atención en un entorno caracterizado por los esfuerzos de Europa por reducir la dependencia energética de Rusia a través del fomento de las energías renovables.

Principalmente, Siemens Gamesa se ha quedado fuera de esta tendencia al alza debido a los malos resultados económicos y a los líos corporativos en los que está inmersa la compañía.

Dudas sobre quién tomará el control de la compañía

Jochen Eickholt, nuevo CEO de Siemens Gamesa (FOTOGRAFÍA: FINANZAS.COM).

"Siguen pesando en el valor los mensajes lanzados por el fondo Union Investment, que controla algo más del 1,10 por ciento del grupo. Le ha exigido a Siemens Energy que tome el control total de Gamesa, ya que el fabricante de aerogeneradores no consigue salir del agujero en el que se encuentra, tras varios años en pérdidas", explica Diego Morín, analista de IG Markets.

Además de los ecos de opa que pesan sobre la empresa por parte de la matriz, Siemens Gamesa ha vivido un cambio en la dirección de la compañía. Si bien, el nuevo consejero delegado (Jochen Eickholt) no ha logrado convencer al mercado con sus promesas de enderezar el rumbo de la empresa.

Pero, pese a todo, algunos analistas, muy contados, siguen siendo optimistas con el valor. "Siemens Gamesa debería beneficiarse de los vientos de cola estructurales que apoyan el crecimiento de las energías renovables", dice un reciente informe de Bank of America, que le otorga un precio objetivo de 45 euros a la compañía y recomendación de compra.

Otra casa bastante optimista con el fabricante de aerogeneradores español es Credit Suisse, que también la tiene en recomendación de compra pero a la mitad de precio, en los 22,4 euros.

Uno de los motivos de la visión positiva de Credit Suisse sobre la acción de Siemens Gamesa es el castigo sufrido, que hace que cotice a ratios muy atractivas. Asimimo, en Credit Suisse anticipan una recuperación de los márgenes.

Los analistas, divididos Siemens Gamesa

En todo caso, el optimismo no es mayoritario entre los analistas. Más bien al contrario, lo cierto es que el consenso del mercado se encuentra bastante dividido en lo que a Siemens Gamesa respecta.

El 37 por ciento de los expertos recomienda comprar (10 analistas); mientras que el 40,7 por ciento prefiere mantener (11 personas) y el 22,2 por ciento apuesta por vender los títulos de Siemens Gamesa (6 especialistas).

En cuanto al precio objetivo, le otorgan unos 19,60 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 14,4 por ciento.

Oportunidad de compra si supera los 21,40€

En lo que se refiere al análisis técnico, desde IG Markets explican que "Siemens sigue estando en tendencia bajista, pero la zona en la que se encuentra podría ser una buena ocasión para buscar rebotes, ya que el soporte está muy cerca".

"Realmente, Siemens Gamesa sería daría una oportunidad real de compra de superar los 21,40 euros, ya que de hacer eso, activaría un objetivo por doble suelo y eso activaría un objetivo al menos hasta los 26,23 euros. Sin embargo, todavía no lo ha activado con lo cual el riesgo sigue siendo elevado", añaden los expertos de la casa.