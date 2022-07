Los accionistas de Inditex ganan un 12% en 18 días y aún hay gasolina para más

Inditex es el mejor valor del IBEX 35 en el mes de julio, con una revalorización superior al 12 por ciento, y aún tiene gasolina para escalar hasta el entorno de los 28 euros, según los analistas consultados por finanzas.com.

La multinacional gallega ya ha recuperado la mitad de las caídas que sufrió desde que el pasado 30 de noviembre se supo que Marta Ortega iba a tomar las riendas del grupo.

La compañía presentó unos resultados récord a principios de junio, justo cuando la aversión al riesgo y el miedo a la recesión más arreciaban en el parqué.

La acción mantuvo el tipo en bolsa e hizo suelo en los 22 euros, desde donde ha vuelto a salir al alza. Ni siquiera los malos augurios en resultados de H&M han podido frenar la progresión del valor.

Desde el punto de vista técnico, Inditex está desplegando un patrón alcista cuyo objetivo una vez que se complete apunta a los 28 euros. Este es justo el nivel por fundamentales que calcula el consenso de expertos de finanzas.com.

Inditex es el mejor de la clase

Pero hay incluso quien va más allá. Es el caso de los analistas de UBS, que acaban de cambiar este lunes su recomendación sobre Inditex a comprar con precio objetivo de 29 euros por acción.

En su opinión, el grupo que preside Marta Ortega es el primero de la clase en el sector textil, pero ha visto cómo las estimaciones del consenso de analistas no han tenido en cuentas factores importantes. Por ejemplo, el rendimiento superior de Inditex en los periodos de recesión anteriores.

El argumento que defienden los analistas del banco suizo se sustenta en que las ventas esperadas para el ejercicio fiscal 2023 aumentarán el 15 por ciento, frente al incremento del 9 por ciento que maneja el consenso de analistas.

INDITEX (ITX)

Margen para sorprender al alza

A su modo de ver, hay margen para sorprender al alza porque las ventas comparables de Inditex (like for like) suelen evolucionar mejor que la de sus comparables en periodos de recesión.

Además, los analistas esperan que Zara sea capaz de subir precios por encima de la competencia, de manera que éstos sean aceptados por los consumidores, como se observó en 2012.

Igualmente, en el banco suizo creen que Inditex gestiona mejor los inventarios en periodos de demanda volátil, lo que implica que el grupo tiene más capacidad para mantener la novedad de sus productos sin verse obligado a aplicar rebajas en los precios en el segundo semestre.

Inditex tendrá que salir de Rusia

Por el lado contrario, el principal factor de incertidumbre es la presencia en Rusia de Inditex, donde el grupo suspendió su actividad a las dos semanas de estallar la guerra en Ucrania.

Este mercado supone el 6 por ciento de las ventas para Inditex, pero el grupo tiene "pocas perspectivas" para seguir operando, con lo que su salida "parece inevitable", argumentaron los analistas de Credit Suisse.

La reaccion alcista en bolsa refleja que el mercado ya tiene descontando lo que suceda en el país.

Patrón alcista en Inditex

Desde el punto de vista técnico, Inditex consiguió hacer suelo a finales de abril y desde entonces ha formado una formación técnica de “tazón con asa”, explicó el director de análisis de Inversión, Josep Codina.

Se trata de una figura de continuidad alcista con dos valles redondeados, en donde la acción del precio ahora estaría confirmando el siguiente tramo de avance si las subidas se consolidan por encima de los 24 euros.

En caso de que lo consiga, “el objetivo que tiene de subida es bastante importante y estaría en torno a los 27-28 euros”, dijo Codina. El patrón se anularía si se coloca por debajo de los 23 euros, que es donde está el siguiente soporte.

Interesante zona de entrada

La zona de los 24 euros que ahora está atacando Inditex también es importante para Diego Morín, analista de IG, como resistencia más importante.

“Las estimaciones de la banca de inversión en cuanto a recomendaciones del valor siempre se han mantenido optimistas, mostrando un precio objetivo alrededor de los 28 euros”, dijo Morín a finanzas.com.

Según su criterio, el potencial de Inditex de cara a los próximos meses oscilaría entre los 27 y 30 euros, lo que supone “una zona interesante para el gigante textil”.

Además, como recordó Codina, el volumen ha sido importante en toda la base del suelo, lo que es clave para cimentar los avances.

