Primark experimenta en Internet antes de meter más presión a Inditex

Inditex suma un nuevo obstáculo en un entorno sumamente complicado para el gigante textil español: los avances de Primark en el campo del comercio electrónico, donde hasta ahora no estaba presente.

En concreto, la enseña de moda low cost británica tiene previsto lanzar un servicio de click and collect en el Reino Unido a partir de noviembre.

Este servicio funcionará en pruebas con 2.000 productos de la sección infantil, que será posible comprar en la web y recoger en 25 tiendas, según explica Associated British Foods (matriz de Primark).

Primark incrementa la competencia en el negocio más joven y low cost de Inditex

De esta manera, Primark incrementa la presión sobre la parte del negocio más joven y low cost de Inditex, donde se suma la competencia de la plataforma china Shein (cuya rápida expansión últimamente copa los titulares de la prensa económica al haber superado su valoración la de Inditex y H&M juntas).

“Primark es un competidor más en el ámbito online que le puede hacer daño en el segmento más bajo de precios, que también será probablemente el que sufra más con la subida de precios que ha hecho Inditex”, explica Sara Herrando, analista de Norbolsa.

Y es que a Inditex se le acumulan las piedras en el zapato.

A la creciente competencia en el segmento low cost, se añade la sucesión al frente de la compañía (mal recibida por el mercado), la guerra entre Rusia y Ucrania (que ha obligado a cerrar un 10 por ciento de las tiendas de la cadena), la inflación y el miedo que pesa sobre el sector del consumo (ante la subida de los precios y el frenazo de la economía).

“Es verdad que el primer trimestre ha sido muy bueno; con unas ventas excelentes en las primeras semanas de mayo y junio. Asimismo, puede que el verano también sea bueno, pues llevamos varios años sin poder disfrutarlo del todo, con unos armarios más vacíos. Pero habrá que ver qué sucede a partir de septiembre, habrá que ver qué pasa con la siguiente temporada, si la gente empieza a apretarse el cinturón debido a la inflación y al frenazo de la economía”, añade Herrando.

De hecho, a esta especialista le preocupa mucho más este extremo que la competencia de Primark en el campo del comercio electrónico, donde aún está dando sus primeros pasos.

De hecho, la propia Primark ha reconocido que, de momento, los pedidos se van a despachar de manera manual, con vistas a ir mecanizando el proceso, algo que pone de relieve la enorme distancia que hay entre esta compañía e Inditex, que dispone de un sistema de logística y venta online muy afinado.

“Habrá que ver cómo gestiona los envíos Primark, las facilidades que pone a los consumidores, porque la usabilidad y la comodidad de Inditex es tremenda. A ver cómo funciona su web que, de momento, es bastante floja. Además, Primark no tiene tantas tiendas como Inditex, por lo que el sistema de envíos y devoluciones no puede ser tan ágil”, explica Herrando quien, pese a los nubarrones en el horizonte, tiene a Inditex en comprar.

En el minuto 10:58 de este video se analizan las dudas que persisten entre los analistas sobre Inditex

Un avance para Primark

En todo caso, afecte o no a Inditex, lo cierto es que es un avance positivo para la compañía británica, según explican los analistas de Barclays, que tienen Associated British Foods en recomendación de compra.

“En nuestra opinión es un movimiento significativo, no solo un pequeño avance porque supondrá añadir muchos más productos a la venta, con hasta un 40 por ciento de productos exclusivos para el servicio de click and collect y porque habrá un centro de distribución exclusivo de click and collect”, dice un reciente informe de la firma.

“También será muy diferente la propuesta de valor para sus clientes. El momento tiene sentido tras el exitoso lanzamiento del nuevo sitio web de Primark (donde el tráfico ha aumentado en un 60 por ciento). Esperamos que impulse una mayor afluencia y genere ventas incrementales de clientes nuevos y existentes, minimizando las ventas de sustitución”, añade el documento.

