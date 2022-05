El verano solo ofrecerá un triste consuelo a IAG y al resto del sector turístico

Las aerolíneas como IAG, Lufthansa y Air France-KLM, junto con las compañías del sector turístico, incrementarán sus cifras de negocio ese verano, pero será un triste consuelo ya que los analistas no están pronosticando una gran recuperación de sus acciones.

El índice Bloomberg World Airlines aun cotiza un 30 por ciento por debajo de los niveles previos al coronavirus y no logra igualar la recuperación más amplia que sí ha tenido el resto del mercado.

Uno de los efectos del castigo encajado es que IAG está descontando más potencial que el IBEX 35 a un año. Sin embargo, supondrá un desafío extra despegar y mantener el ritmo de vuelo mientras el resto del sector siga al ralentí.

Eso es lo que están esperando los expertos, dado que la media de precios objetivos agregados muestra un potencial alcista implícito del 19 por ciento para el índice Bloomberg World Airlines, frente al 23 por ciento de subida que descuenta el MSCI World.

Un cambio dramático dentro de seis meses para IAG y el resto de aerolíneas

“No se equivoquen: esperamos un verano excelente”, dijo el analista de Stifel Johannes Braun. Sin embargo, "seis meses más adelante esperamos un cambio dramático".

El verano supondrá un alivio, pero tampoco cambiará mucho el panorama. IAG, Lufthansa y Air-France KLM alcanzarán un ebit positivo en el segundo trimestre e incluso superior en el tercero, según pronostican los economistas de Bloomberg Intelligence.

La cuestión es que las coberturas de combustible que venzan presionarán al alza sobre los costes y supondrán mayores precios de los billetes, lo que tiene el potencial de “eclipsar” los posibles repuntes de las aerolíneas, dijeron esto expertos.

Además, la demanda reprimida desatada por la eliminación de las restricciones por el coronavirus se habrá disipado en invierno y la inflación se habrá hundido en la mente y la billetera de los consumidores, recordó Braun.

En el caso de IAG se da la circunstancia de que el grupo ya está perdiendo algunas oportunidades de recuperación por culpa de todos los problemas que golpearon a British Airways en el aeropuerto de Heathrow, y que supusieron miles de vuelos cancelados.

Cautela en invierno

Los propios gestores del aeropuerto de Heathrow pronosticaron un invierno duro tras la burbuja veraniega. Este mismo mensaje fue el que lanzó hace unos días Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair.

"Sería muy cauteloso el próximo invierno", dijo en una entrevista de Bloomberg Television después de los resultados del primer trimestre. Según explicó, el grupo de bajo coste no tendrá más remedio que tirar los precios para intentar llenar sus aviones.

A todo esto se suma la escasa recuperación que prevén los analistas para el segmento de negocios, que es el que deja mejores márgenes a las aerolíneas de bandera.

“Es poco probable que los viajes de negocios, dado su coste, regresen a los niveles anteriores al covid-19, particularmente porque hay una gran parte de la fuerza laboral que parece preferir trabajar de manera flexible”, dijo Mark Swain, gestor de fondos de Sanlam Investments.

El reembolso de los rescates, el último problema añadido a la subida del petróleo

Otra preocupación reciente es cómo pagarán las aerolíneas los rescates recibidos por sus gobiernos para hacer frente a la pandemia. Con los tipos de interés al alza, emitir bonos es una opción mala y no queda otra que ampliar capital, como acaba de hacer Air-France-KLM.

Para IAG no es un problema en sí mismo, en la medida en que no pidió ninguna ayuda y no tiene nada que devolver. Pero el castigo por contagio sectorial que sufrió la compañía tras la ampliación del grupo franco-neerlandés refleja hasta qué punto llegan las preocupaciones.

Es una incertidumbre más tener en cuenta, como también lo es la subida de los precios del petróleo, que ronda ya los 120 dólares para el barril de Brent.

“No está claro si veremos la debilidad en los ingresos brutos o los márgenes, o una combinación, pero estamos evitando las aerolíneas en estos niveles”, dijo Ivana Delevska, directora de inversiones la gestora neoyorkina SPEAR Invest.

