Las acciones de Grifols escalan hasta las más caras del IBEX 35

Las acciones de Grifols cotizan con un PER de 62,90, el mayor del IBEX 35, lo que resta argumentos a la hora de tomar una posición en el valor pues la teoría de los mercados dice que a mayor PER menor atractivo de inversión y viceversa.

La escalada de Grifols a este lugar se produce pese a que la acción más cara del IBEX 35 en el último año, Solaria, también lo ha incrementado en los últimos meses hasta las 59,33 veces. Además, el resto de las IBEX 35 con la ratio precio/beneficio más elevadas se alejan de la farmacéutica y la compañía de energía solar.

Publicidad

La tercera, Acciona, cotiza con un PER de 30,62 veces, seguida de Rovi, con 25,44 veces, y Naturgy, PER de 24,98 veces. Eso sí, las proyecciones del consenso apuntan a que tanto Grifols como Solaria verán sus PER reducidos a cierre de año.

El descenso más pronunciado sería para Grifols, hasta las 23,64 veces, mientras que el Solaria descendería hasta las 35,74 veces. Pese a ello, ambos continuarán entre los valores más caros del principal selectivo de la bolsa española conforme a esta variable.

El bajista presiona

Los títulos de Grifols pierden cerca del 5 por ciento en lo que va de año y las caídas podrían ser más pronunciadas si se atiende a los movimientos de AKO Capital, el bajista presente en su accionariado con una posición superior al 0,5 por ciento, el mínimo que la CNMV comunica de forma pública al mercado.

AKO Capital acumula cuatro incrementos de posición en lo que va de año, uno menos de los que sumó en todo el año pasado. Así, el fondo de cobertura lleva su posición bajista en el valor a máximos históricos, el 0,9 por ciento del capital social de Grifols.

Publicidad

Publicidad

La caída anual ha quedado reducida tras avanzar un 10 por ciento en una semana al calor del rumor de una posible opa. Los inversores dieron por buena la información publicada por el blog británico Betaville, especializado en operaciones corporativas, en la que se aseguraba que se estaba cociendo una oferta por el laboratorio.

Los expertos descartan una opa

Eso sí, y aunque Bloomberg se hizo eco de la información, el propio medio señalaba que era una información sin contrastar, pero indicaban que estarían interesados una firma de inversión estadounidense y una británica.

La caída de precios de Grifols, un 40 por ciento desde que arrancó la pandemia, hasta los 16,5 euros por acción, hacen que el negocio de Grifols pueda ser atractivo por precio, pero los expertos consultados descartan la operación.

Los analistas entienden que, pese al precio, la alta deuda de Grifols, 5.828 millones de euros con una ratio de deuda/ebitda en 5,4 veces, hacen que, pese al descuento, la operación no sea atractiva y que, de darse una posible oferta, el precio sería realmente bajo para compensar el apalancamiento.

Respecto a la deuda, JP Morgan colocó recientemente a Grifols como la farmacéutica con mayores problemas en esta parcela, según se desprende de su último informe sobre riesgos de financiación de las cotizadas del Viejo Continente.

Publicidad

El balance no ayuda a una oferta

Además, desde la entidad estadounidense no descartan que el medio plazo la deuda se dispare por encima de los 10.000 millones y por ello es, según su informe, la cotizada del sector en Europa que más ha incrementado sus seguros de impago hasta el 52 por ciento.

Los principales accionistas no se mostrarían favorables a una opa puesto que cuenta con un núcleo duro que controla cerca del 50 por ciento del circulante y la familia Grifols no parece dispuesta a dejar ir su control.

Los expertos también tienen en cuenta que la propia Grifols se encuentra en plena opa sobre su rival en Alemania Biotest y, por supuesto, el negocio no consigue recuperarse del coronavirus y los expertos siguen preocupados por la falta de reacción de las donaciones de plasma en los Estados Unidos.

Grifols cerró 2021 con una caída del beneficio del 70 por ciento en tasa interanual, hasta los 182,8 millones de euros, y las ventas retrocedieron el 7,6 por ciento.

Publicidad

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram