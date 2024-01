Crisis en Grifols: ¿Hay riesgo de contagio para el IBEX 35?

Grifols vivió este martes una de las jornadas más dramáticas de su historia, después de que un informe de Gotham City Research (GCR) acusara al fabricante de plasma de inflar sus cuentas, extremo que intentó desmontar la compañía.

El documento elaborado por la consultora estadounidense vino acompañado de unos cortos previos de 34 millones de euros sobre Grifols por parte de la matriz de Gotham.

Al final, ese era el objetivo que perseguía el bombazo que dinamitó ayer las mesas de operaciones y que extendió un temor razonable entre los inversores. ¿Hay riesgo de contagio en el IBEX 35 tras la explosión de Grifols?

La pregunta tiene toda su lógica y así lo reflejaron los mercados. Mientras que el IBEX 35 encajó un castigo de casi el 1,5 por ciento, sus principales homólogos europeos apenas retrocedían el 0,3 por ciento.

Daño reputacional por la crisis de Grifols

Tampoco fue mal para Grifols teniendo en cuenta que abrió la sesión perdiendo un 42 por ciento y la cerró suavizando la caída hasta el 25 por ciento.

Los expertos consultados por finanzas.com apuntaron que la gran mayoría de las acusaciones vertidas por GCR eran ya conocidas. "No hay información engañosa de la que no estuviéramos al tanto", dijo Jaime Escribano, analista en Banco Santander.

Se trata de un informe “inexacto, exagerado y extremista en muchos de sus argumentos, además de interesado dada la posición bajista del emisor”, añadió Álvaro Arístegui, analista en Renta 4 Banco.

Pero más allá de estas circunstancias, las pantallas mostraban que Grifols había perdido la cuarta parte de su valor. Un varapalo para la compañía y para todo el mercado, que desató la alarmas en la CNMV y la Generalitat, al ser Grifols una firma estratégica a la que habría que rescatar si vienen mal dadas.

“No son buenas noticias, esto va a hacer mucho daño a la bolsa española, justo en un momento en el que no hay ningún apetito inversor en el mercado español”, dijo a finanzas.com José Lizán, gestor del fondo Rreto Magnum Sicav.

“Es el mayor daño reputacional a España como bolsa poner en duda a las grandes auditoras y a la CNMV. Llueve sobre mojado y es lo que más daño hace”, añadió este experto.

Riesgo de contagio para el IBEX 35

Lo cierto es que la crisis de Grifols trajo a la memoria de los inversores el caso de Gowex, cuyas deficiencias contables y patrimoniales salieron a la luz tras otro informe de Gotham City Research.

Con Gowex “sí se destapó a una empresa que se estaba inventando sus ingresos, pero este no es el caso de Grifols. Se puede discutir la contabilización del ebitda o la ratio de endeudamiento, pero no es lo mismo, aquí no se dudan de los ingresos de Grifols”, dijo a finanzas.com Ignacio Cantos, analista en ATL Capital.

Por eso mismo, Cantos descartó que haya un riesgo de contagio al resto del IBEX 35 y recordó que Gotham también ha emitido informes sobre compañías del Reino Unido o Francia, cuya repercusión no fue más allá de estos países.

En la misma línea, Alfonso Escárate, experto en gestión de family office y colaborador de la revista Inversión, descartó que la onda expansiva pase factura al IBEX 35.

“Es más difícil que las grandes compañías resultados afectadas, porque son empresas internacionales que pasan auditorías frecuentes”, añadió este experto.

Al final, lo que ha asustado a los inversores “es cómo está estructurada Grifols accionarialmente, ya que no se sabe exactamente qué hay bajo las sociedades de control”, pero “no se están cuestionando los ingresos del grupo”, dijeron las fuentes consultadas.

Grifols contraataca

Además de los dos hechos relevantes que envió la compañía, y que tuvieron su efecto balsámico en la cotización, Grifols planea mantener este miércoles una conferencia con inversores para explicar los detalles de su defensa.

Además, fuentes financieras apuntaron a Bloomberg que la compañía quiere hacer frente al vencimiento de 1.840 millones de euros en bonos en 2025 con los fondos recaudados por la venta de Shanghái Raas, así como con sus recursos existentes.

