Los 6 valores del IBEX 35 con pérdidas de doble dígito

El IBEX 35 vivió un mes de agosto de fuertes altibajos.

Primero registró su mejor racha de ganancias desde 2018, en la que sumó hasta 11 sesiones consecutivas de subidas, y después dejó paso a su peor racha de la historia, en la que igualó el mismo número de jornadas en rojo, y preparó el terreno para un duodécimo día a la baja.

Al término de esta montaña rusa, el indicador de referencia de la bolsa española terminó con una posición neta inferior a la que ostentaba al principio de agosto.

De los 8.156 puntos con los que abrió el 1 de agosto, pasó a cerrar el 31 de agosto con 7.886 enteros, desinflando drásticamente la euforia inicial de unos inversores ávidos de declarar el fin del mercado bajista.

Y en este declive, hubo hasta 7 valores del índice bursátil que sumaron pérdidas de más de un dígito, dejando un agosto para el recuerdo que, sin duda, querrán olvidar cuanto antes.

Merlin Properties: el peor valor del IBEX 35 en agosto

Merlin Properties se convirtió en el valor del IBEX 35 con peores retornos en agosto, al dejarse un 11,11 por ciento durante las 23 sesiones del mes, de acuerdo a los datos ofrecidos por Bloomberg.

La socimi comenzó el lunes, 1 de agosto, cotizando por valor de 10,47 euros, y terminó la sesión del miércoles, 31 de agosto, recogiendo un precio por acción de 9,12 euros.

Por el camino, Merlin Properties pagó un dividendo de 0,75 euros a sus accionistas.

Fluidra no levanta cabeza

Fluidra siguió de cerca a Merlin Properties en la cola dle IBEX 35, al ceder otro 11 por ciento en agosto.

La empresa de equipamiento de piscinas vio como su cotización bajaba de los 18,17 euros hasta los 15,95 euros, después de presentar un beneficio neto de 166,5 millones de euros en el primer semestre del 2022, lo que suponía una caída del 4,5 por ciento en la comparativa interanual.

La compañía, además, recortó las previsiones de márgenes para todo el ejercicio ante la presión de los costes, y pagó en bolsa este ajuste de perspectivas.

Cellnex sigue hacer justicia a las perspectivas de los analistas

Cellnex fue la tercera compañía del IBEX que elevó sus recortes hasta el 11 por ciento, al cambiar su cotización de 43,59 euros, por una ligeramente inferior a los 39 euros.

Con el cierre de sus títulos en los 38,77 euros a fecha del 31 de agosto, Cellnex volvió a unos registros de junio, que pareció olvidar en julio, tras anunciar que se retiraba de la puja por comprar las torres de Deutsche Telekom en Alemania.

La firme señal de la empresa en su intención de no lanzarse al vacío en aventuras que no aseguren la rentabilidad, no obstante, no sirvió para que sus títulos se acerquen al precio objetivo establecido por el consenso de analistas, fijado en los 61,79 euros.

Grifols se hunde hasta niveles de 2012

Agosto sirvió para que Grifols, que ya pierde hasta un 30 por ciento en lo que va de año, enterrara el precio de sus acciones hasta niveles que, para verlos repetidos en su gráfica histórica, exigen remontarse hasta 2012.

Con su caída de hasta el 10,5 durante el octavo mes del año, la biofarmacéutica fijó un suelo que le hizo perder más de 2.000 millones en capitalización de mercado, y avivó la incertidumbre del mercado respecto a su rumbo, que sigue sin corregirse a pesar del compromiso mostrado por la empresa con la reducción de su deuda.

La SEPI lastra a Indra

Indra arrancó el tercer trimestre del año enredada en conflictos internos generados por el intervencionismo de la SEPI en el control de su consejo, y el mes de agosto sirvió para seguir prolongando el descenso paulatino que desde entonces marcan sus gráficas.

Con un descenso del 10,45 por ciento, Indra finiquitó el mes de agosto cotizando a 7,84 euros, su peor registro desde el 28 de julio de 2021.

British Airways e Iberia Express hacen mella en IAG

IAG perdió un 10,43 por ciento en agosto que sirvió para escribir un capítulo más en la lista de desafíos a los que hace frente la empresa desde el inicio de la pandemia en 2020.

Con el turismo recuperado, y después de lograr tomar el control del 20 por ciento de Air Europa, el conglomerado de aerolíneas tuvo que resignarse ante unas cancelaciones masivas de vuelos por parte de British Airways, y una huelga de Iberia Express, que volvieron a dañar a sus instrumentos de renta variable.

En este contexto, IAG puso el punto final a agosto colocando un precio de 1,25 euros a la etiqueta de compraventa de sus acciones. Una cifra que solo fue peor durante julio, cuando tocaban los 1,19 euros.

