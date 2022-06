La ola de comisiones bancarias que trae junio

Al esfuerzo que tendrán que hacer frente las familias por la subida del euríbor y el encarecimiento de los precios, este mes de junio se añade el cobro de comisiones bancarias a los clientes menos vinculados.

El motivo es que en junio coincide el cobro de las comisiones mensuales, trimestrales y semestrales que aplican las entidades financieras a los clientes con menos productos en el banco.

Publicidad

Los clientes, que estén bajo el programa de Santander One, pero que no cumplan los requisitos pagarán hasta 20 euros de comisión, que en este caso, la entidad que preside Ana Botín aplica con carácter mensual.

Banco Santander modificó las condiciones que imponía a los clientes bancarios para no pagar comisiones ante el temor de una huida de los clientes, en lugar de aumentar su vinculación. Así, si el cliente no cuenta con ningún producto contratado ni tampoco con ingresos domiciliados abonará 20 euros al mes, lo que hace que el gasto total de comisiones sea de 240 euros al año.

En el caso de que el cliente solo tenga ingresos o solo un producto contratado, abonará 10 euros mensuales, 120 euros al año. Para no pagar comisiones, el cliente debe o bien domiciliar ingresos y tres recibos o bien ingresos más el uso de tarjetas.

ING también cobra una comisión mensual de 10 euros a quienes tengan cuenta con saldos por encima de los 30.000 euros sin que hayan domiciliado la nómina.

Publicidad

Publicidad

BBVA también carga comisiones en el mes de junio

BBVA aplica una comisión trimestral de 40 euros a sus clientes menos vinculados. Esto hace que el cargo total del producto sea de 160 euros.

En este caso, la entidad que preside Carlos Torres establece como única condición para no pagar comisiones el domiciliar unos ingresos fijos, que puede ser una nómina de 800 euros al mes, o una pensión de 300 euros. También valdría recibir transferencias periódicas que sumen 2.500 euros al trimestre.

No obstante, la entidad dispone de una versión online sin comisiones, en la que no se aplican comisiones, aunque no se tengan ingresos domiciliados.

En este caso, además, la entidad regala seis meses de suscripción a plataformas como Disney +o Netflix.

Hasta 30 euros trimestrales cobra Banco Sabadell a los clientes de su cuenta Expansión que no cumplan condiciones (120 euros al año).

Publicidad

Para evitarlo, el cliente debe domiciliar una nómina o pensión de al menos 700 euros. Para los jóvenes, entre 29 y 35 años, no es necesario tener ingresos domiciliados en la entidad.

Caixabank también aplica comisiones trimestrales que pueden ir desde los 15 euros para aquellos clientes que solo tengan domiciliada la nómina hasta los 60 euros trimestrales si no cumplen ningún requisito.

Para evitar el cobro de comisiones es necesario, además, de tener una nómina por un importe igual o superior a 600 euros, el uso de la tarjta (con tres movimientos) más tres recibidos domiciliados.

Mientras que Kutxabank y Unicaja también cobran 30 euros trimestrales a quienes no cumplan condiciones de su cuenta nómina. En el caso de Bankinter, la entidad carga 22,5 euros al semestre por no cumplir condiciones.

Publicidad

Alternativas para no pagar comisiones

Hay dos alternativas para no pagar comisiones. Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, explica que bien "cumplir con las exigencias que nos imponga cada entidad para esquivar las comisiones: suele merecer la pena, sobre todo, a clientes sin nómina y si las exigencias son fáciles de cumplir (por ejemplo, domiciliar la nómina y los recibos)".

Otra opción sería la de "cambiarse a otro banco: hay que recordar que con la ley de traslado de cuentas de pago este proceso es sumamente sencillo y son nuestros bancos (el antiguo y el nuevo) quienes se encargan de todos los trámites. Por tanto, tenemos un buen motivo para dejar a un lado la pereza y optar por un banco que no nos cobre comisiones".

En este caso la gran banca comercializa cuentas digitales que no aplican cargos. Como la Cuenta Digital de Banco Santander.

El banco comercializa una cuenta cien por cien digital sin comisiones sin tener que firmar vinculación. Aunque si se domicilia la nómina, el cliente bancario puede lograr un regalo de 100 euros en efectivo.

Entidades digitales como Openbank tampoco cobran comisiones aunque no se cumplan los requisitos.

Publicidad

Otra opción que tendría el cliente bancario que quisiera cambiar de banco sería apostar por neobancos como N26 o Revolut, que no exigen la domiciliación de la nómina, y se caracterizan por la ausencia de comisiones.

ING tampoco cobra comisiones a quienes no tengan domiciliada la nómina si el saldo que tiene depositado en la entidad es menos de 30.000 euros.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram