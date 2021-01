Clemente Fernández: “Hay que echar a la banca del accionariado de Abengoa"

Clemente Fernández, poseedor de 10 millones de títulos de Abengoa, se agarra a su experiencia en gestión de compañías en estado comatoso, y enfatiza su “capacidad para hacerlas crecer incluso triplicando sus empleados como en el caso de Amper”, como mejor carta de presentación para hacerse cargo de Abengoa.

En esta entrevista concedida a finanzas.com comenta que por momento la situación es un “culebrón sin fin” y que, ante todo, “es un circo”. Así, opina que lo mejor “es dejar de salir en los medios y gestionar la compañía con un buen plan de viabilidad porque cada día sufre más por el circo que se ha montado”.

Pregunta: ¿Y cuál es el mejor plan de viabilidad?

Respuesta: Pues, de inicio, estamos de acuerdo con el ‘plan Vellocino’ (el acuerdo alcanzado entre los acreedores y Gonzalo Urquijo) siempre y cuando se mejore la posición de los accionistas en Abenewco 1, que su dilución sea menor.

Este cambio vendría también con una ampliación de capital de 22 millones de euros apoyada por los accionistas y que estos tengan una posición preferente sobre la filial y sacar del capital al ‘pool’ bancario. La única relación del ‘pool’ con la compañía debe ser la de la deuda que la sociedad tiene pendiente con ellos.

P: ¿Cómo se puede estar de acuerdo con el plan Vellocino y a la vez desalojar al pool bancario del accionariado y apostar por una ampliación de capital?

R: Actualmente está estimado que el ‘pool’ bancario tenga una participación del 2,7% al capitalizar la deuda, pero si sale adelante la ampliación de capital no sería necesario pues se les podría pagar lo adeudado.

Al que más participación le correspondería es al Banco Santander, cerca de un 24% por el impacto del proyecto A3T de México sobre unos 50 millones de euros. Nosotros, de los 22 millones propuestos estamos dispuestos a pignorar una gran parte para el Santander. Así, la entidad cobra dinero por adelantado y se irá pagando el resto de deuda pendiente. Así, el Santander sería el mayor beneficiado porque cobraría un importante importe por adelantado.

Desde el punto de vista bancario es la mejor opción para ellos pues la misión de un banco es financiar y no entrar en accionariados.

P: ¿Esto se lo ha planteado ya a la banca?

R: Aún no, porque por el momento parecen no estar interesados en sentarse a negociar estos temas. No es que haya encontrado rechazo, sino falta de interés en sentarse a negociar. Espero que sea porque ha estado la Navidad de por medio y puede que aún estén buscando un interlocutor claro, pero yo entiendo que es el Santander.

P: ¿Para los fondos que entraron al rescate todo seguirá igual?

R: Sí, para ellos (KKR o BlueMontain entre otro) su posición (del 50%) es lícita, aunque puede que se diluya levemente por el nuevo reparto accionarial.

Para ellos también es bueno el cambio pues al lograr la paz accionarial el desarrollo empresarial y de las juntas de accionistas no será un problema. No hay que olvidar que cualquier acontecimiento debe validarse en junta de accionistas y en este momento la controlan la sindicatura de los minoristas.

P: Si su plan no llega a buen puerto, ¿está sobre la mesa la opción de los tribunales?

R: Está sobre la mesa solamente si nos hacen un acordeón total. Si no logramos los objetivos, actuaremos en consecuencia. Con acuerdo y nombrado presidente, me dedicaré únicamente a gestionar la compañía no queremos cuestiones judiciales de por medio.

P: De otro actor, de la Junta de Andalucía, ¿sabe algo?

R: La Junta de Andalucía es la única que ha mostrado cierto interés a nuestra opción desde el principio. La posición es buena respecto a nosotros y están esperando a ver cómo termina la película. Ven bien nuestro planteamiento de ampliación de capital. En nuestra estrategia les dejamos fuera porque entendemos la complejidad que supone para el Gobierno regional el inyectar capital sin instrumentos jurídicos.

P: ¿Se mantiene la apuesta por Sevilla?

R: Por supuesto. Abengoa es una empresa sevillana y va a seguir siéndolo. Irse a Valencia es una idea peregrina y muy desafortunada.

P: ¿Cómo valora la dimisión de Jordi Sarriá?

R: La dimisión era algo que esperaba porque yo sabía que internamente ya estaban peleados. Abengoashares les apoyó en junta para que uno de ellos dimitiera y entrase yo.

En cambio, Sarriá y López Bravo se postularon a presidentes y decantó la balanza la cuñada de Marcos de Quinto (Margarida Smith, la tercera consejera postulada por Abengoashares). Él piensa que se había metido en problemas porque le pueden demandar y, por tanto, se ha marchado.

Nosotros ya estábamos preocupados de antes porque les sondeamos los días previos a la votación y comenzamos a sospechar pues ninguno se decantaba por ello y al final pasó lo que pasó

P: ¿Qué opinión le merece la querella de Benjumea?

R: La recibí hace unos días para ver si los minoritarios nos sumábamos. Está bien planteada e instrumentada. Nosotros solo optaríamos a algo similar si lo perdemos todo, pero no nos podemos unir a la querella si queremos lograr la paz. Algunos que tenían contacto previo con ello (Inversión Corporativa) se les han sumado. Nosotros no, ni siquiera he tenido contacto.