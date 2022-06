Europa gana terreno a EEUU en las perspectivas de bolsa

La enorme volatilidad del mercado durante este primer semestre de 2022 provocó sangrías que afectaron tanto al mercado de renta fija, donde los fondos de bonos descarrilaron estrepitosamente, como al de renta variable, donde la amenaza de un mercado bajista sigue de rabiosa actualidad en bolsa.

Tal despropósito obligó incluso a modificar la clásica estrategia de carteras 60/40, y para Luca Paolini, estratega jefe de la gestora de activos Pictet AM, este escenario pone de relieve la necesidad de "ser más regional" a la hora de invertir.

"La estrategia global de renta variable frente a renta fija se ha acabado, hay que centrarse en cada región específicamente", explicaba el experto en un encuentro con la prensa al que atendió finanzas.com

Y en este contexto de mercados a distintas velocidades donde las estrategias deben variar en función de las características y riesgos de cada geografía, la bolsa europea se posiciona como un buen punto de partida para que los inversores recojan beneficios a medio plazo.

Bolsa europea y bonos americanos

"El problema es que, ahora mismo, hay una gran divergencia en términos de valoración entre Estados Unidos y el resto del mundo", razonaba Paolini.

"Nos gustan los bonos estadounidenses, los bonos del Tesoro y de grado de inversión son de calidad, pero no nos gusta su renta variable, están bajo más presión. Vemos más recorrido alcista para China, Japón, y Europa", añadía.

Para el jefe de estrategia de Pictet AM, este argumento puede entenderse parcialmente porque Estados Unidos pudo crecer más rápido durante la pandemia.

Europa, por tanto, debería ser ahora un mercado de oportunidad atractivo para los inversores, pero a la vez una apuesta más segura que un país como China, donde las perspectivas de crecimiento vienen acompañadas de un peligro inherente a sanciones occidentales, intervencionismo estatal, o nuevas medidas contra el Covid-19.

Las oportunidades llegan por el excesivo pesimismo del mercado

El motivo fundamental para el optimismo de Paolini respecto al futuro, asimismo, radica en que estas oportunidades regionalizadas se presentan en un escenario marcado por un pesimismo excesivo.

"El nivel de pesimismo en el mercado es casi inédito, hay un nivel de pesimismo que no se explica por la economía, que no está en su mejor momento, pero aún es bastante resistente", argumentaba el experto.

Y es que, a ojos del estratega de Pictet AM, la inflación y el peligro de recesión están dominando la narrativa de un mercado que salió de años de gran crecimiento para entrar en un contexto de guerra y falta de suministros.

Paolini recalcaba, sin embargo, que "teniendo en cuenta el shock" producido entre los inversores durante estos últimos meses, la situación no es tan dramática como en ocasiones dibuja el mercado.

Para su firma, la probabilidad de una recesión en 2023 se sitúa alrededor del 30 por ciento, pero sería "muy leve", apostando, por tanto, por un aterrizaje suave de la economía que no invita a tomar una posición bajista antes de tiempo.

Los valores defensivos sin primordiales

Pese a destacar la necesidad de seleccionar cuidadosamente las oportunidades de mercado en función de la región, y el hecho de que la ocasión de encontrar rentabilidad es muy real a causa del pesimismo generalizado de los inversores, Paolini sí hizo énfasis en la necesidad de ser cautos con los sectores en los que se apoyan las carteras.

"No es el momento de ser un héroe de la inversión porque hay demasiadas variables que pueden salir mal, como la guerra de Ucrania. Pero a la vez, no quieres ser increíblemente pesimista a la vez que el resto del mundo, porque cuando todos lo son, no compensa", apuntó el experto.

Bajo esta premisa, el estratega de Pictet AM seleccionaba como favoritos del momento a sectores como el de la salud o el de los materiales.

Independientemente del sector, no obstante, Paolini subrayó que un catalizador primordial de las cotizaciones en los próximos meses serán los resultados de cada compañía.

"Esperamos que las compañías comiencen a realizar revisiones a la baja de sus guías, reducciones de márgenes... Y esto puede provocar que algunas acciones se resientan en los próximos meses", aclaraba Paolini. Un paso que dio Microsoft el jueves 2 de junio, por ejemplo.

Una muestra muy clara de esta tesis también es la de algunas compañías tecnológicas "que no han sido capaces de probar que pueden generar beneficios, y que han muerto".

"Si tu modelo de negocio pasa por ganar cuota de mercado ahora y los beneficios son para el futuro, esos beneficios se descuentan en un contexto de intereses más altos, y no tienes nada", afirmó el italiano.

Así pues, a corto plazo, Paolini no veía a las acciones de crecimiento superando a las de valor, y volvió a reiterar su mensaje de que este es un momento de seleccionar muy cuidadosamente por qué empresas se apuesta.

La conclusión de la firma, por tanto, es que es un momento ideal "para hacer los deberes y encontrar activos que contribuyan al porfolio".

