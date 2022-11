La mejora de S&P reactiva los bonos de Repsol

Repsol se encontró esta semana con una mejora en su rating crediticio por parte de Standard & Poor's que, además de confirmar el buen estado de salud financiera de la empresa, reactivó la cotización de sus bonos, gracias al interés de los inversores en un papel comercial que ofrece unos retornos interesantes, y una estabilidad extraordinaria en el actual contexto de volatilidad del mercado.

"Una combinación de fuertes precios de los hidrocarburos, de operaciones que mejoran el balance, y de políticas financieras prudentes han ayudado a la empresa energética a reforzar sus medidas crediticias", apuntaron desde S&P en el informe publicado para mejorar la nota de la cotizada del IBEX 35.

"Nuestra perspectiva estable (respecto a la empresa) indica que las condiciones del mercado para la mayoría de las empresas energéticas, probablemente, seguirán siendo favorables durante los próximos 12-18 meses, lo que ayudará a Repsol a reducir aún más su posición de deuda neta, y a reforzar su balance, antes de que los mercados se debiliten", añadieron.

Un veredicto con el que coincidió gran parte del mercado, y que impulsó la cotización de algunos de sus instrumentos de renta fija hasta en un 1 por ciento en los dos últimos días, como ocurrió con el bono perpetuo con código XS2320533131 y un cupón del 2,5 por ciento.

"La noticia de la subida de rating por parte de S&P situándolo en BBB+ ha sido positiva", explicó a finanzas.com el gestor de renta fija de Trea AM, Antonio Toribio. "Actualmente, el mercado está positivo, y en las últimas semanas hemos podido observar una cierta revalorización", añadió.

Una revalorización, no obstante, que a ojos de Toribio no hacían indicar que los bonos de Repsol puedan perder interés frente a los inversores. "Todavía son atractivos en comparación con otros activos de similar rating", aclaró el gestor de Trea AM.

Y el motivo lo explicaba Daniel Martínez, gestor de renta fija en Gesconsult: "El rating le puede acercar a otras compañías de primer nivel europeo, como Total Energies o Shell".

Empresas que tienen unos ratings A+ aún mejores que los de Repsol, pero que viven una situación similar a la de la compañía española, de solidez en sus cajas, y de navegación a favor de la corriente en el actual momento de mercado.

"En este momento, y con los resultados que está dando la compañía, la verdad es que es un activo bastante atractivo para entrar en él y, a corto o medio plazo, tener tranquilidad", concluyó Martínez.

Repsol abre la puerta a un nuevo mercado

La situación de solvencia financiera que está viviendo Repsol gracias a los precios del petróleo, y a maniobras como la venta de un porcentaje de su negocio de upstream, de hecho, es tan buena a ojos de algunos expertos que, desde Renta 4, por ejemplo, la calificaron como "idílica para llevar a cabo la transición de la compañía, en un escenario de elevada incertidumbre económica".

Una situación que, además, todavía puede mejorar tras la subida de rating por parte de Standard & Poor's, porque abre las puertas de la petrolera a nuevos inversores.

"No solo han mejorado los ratings generales de Repsol", señaló Martínez desde Gesconsult. "Sus tres bonos perpetuos están ahora en grado de inversión".

Y es que, tal como detalló el experto, estos tres bonos perpetuos de Repsol contaban con una calificación BB+ por parte de S&P, antes de la mejora llevada a cabo por la empresa. Una nota que los enmarcaba dentro de la inversión high yield o de riesgo.

Ahora, sin embargo, estos bonos cuentan con una calificación BBB- que los aúpa al grado de inversión.

Un paso "muy bueno" a ojos de Martínez, "porque da entrada a este bono a muchas carteras que, en ocasiones, tienen restringido el acceso a instrumentos de riesgo".

Repsol, por tanto, recibe un fuerte impulso gracias a esta mejora por parte de la agencia de calificación crediticia, y suma armas para afrontar tanto su transición energética, como la incertidumbre que pueda traer la recesión.