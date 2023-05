El dividendo de BBVA brilla entre los bancos europeos 

BBVA es el banco español que más rentabilidad por dividendo descuenta en los próximos doce meses y la séptima entidad europea del EuroStoxx 600 de bancos, con un retorno esperado del 7,2 por ciento, según el consenso de analistas de finanzas.com.

El grupo vasco está al mismo nivel que algunos gigantes como Nordea o HSBC y ligeramente por debajo del segundo clasificado, el italiano BPM, con una rentabilidad del 7,99 por ciento. El ranking lo lidera Intesa San Paolo, con un 9,63 por ciento.

Entre las entidades europeas mejor colocadas están Caixabank, con un 6,86 por ciento esperado, y Banco Sabadell, con el 6 por ciento.

Lo cierto es que los resultados presentados por BBVA en el primer trimestre colocaron al banco vasco en los primeros puestos de las principales métricas de rentabilidad.

De acuerdo con la ratio Rote, (sobre el capital tangible) BBVA ha entregado una rentabilidad Rote del 16,3 por ciento anualizada, lo que convierte al banco en “líder de la industria” entre las entidades europeas, según un análisis de Deutsche Bank.

El dividendo de BBVA no está en riesgo

Con estas cifras, BBVA salió bien parado de una temporada de resultados que en general fue buena para la banca española, pero se vio empañada por la inestabilidad del sector tras el colapso de Silicon Valley Bank y la compra de Credit Suisse.

Las elecciones en Turquía, que este fin de semana celebra la segunda vuelta, introdujeron más volatilidad en la cotización de BBVA, aunque el banco tardó muy poco en recuperar el terreno perdido.

Los expertos consultados por finanzas.com achacaron todos los episodios de volatilidad al contexto de inestabilidad general que sacude a todo el sector financiero, pero descartaron que el gran activo de BBVA para con sus inversores, el dividendo, esté en riesgo.

“Las tendencias son bastante positivas, pero el mercado no termina de recogerlas porque está bastante escéptico. No obstante, no hay un riesgo de que las políticas de dividendos vayan a peor”, dijo a finanzas.com Nuria Álvarez, analista en Renta 4 Banco.

De hecho, BBVA reportó una ratio de capital CET1 del 13,1 por ciento hasta marzo, una de las mayores “sorpresas positivas”, según dijo JP Morgan.

Es más, con un exceso de capital de 4.000 millones de euros, la entidad tiene un colchón suficiente para ser aún más generosa con sus accionistas, como así está descontando el mercado, al colocar a BBVA entre las entidades con mayor rentabilidad por dividendo esperada.

Beneficios sólidos

El caso particular de BBVA se puede extender a todo el sector bancario nacional, que ha dado la talla mientras ha tenido que redoblar esfuerzos para compensar el impacto Sánchez a las entidades financieras.

“Los bancos españoles han vuelto a presentar unos resultados buenos del primer trimestre de 2023, impulsados por el fuerte crecimiento del margen de intermediación, que ha compensado con creces el impacto del impuesto extraordinario a la banca”, dijo Chiara Romano, directora asociada del equipo de instituciones financieras de Scope Ratings.

“La solidez de los beneficios no distribuidos, los efectos de valoración y unos activos ponderados por riesgo estables o en descenso respaldan las ratios de capital”, añadió esta experta.

¿Está hecho el año para el sector financiero?

En este contexto, Álvarez consideró que las políticas de dividendos de la banca española “están bastante ancladas”, en la medida en que se ha visto que los bancos han seguido generando capital.

El problema de los bancos es que cada vez crece más la sensación entre los inversores de que el año ya está hecho en el sector financiero.

“El mercado ha descontado ya la parte positiva y está a la espera de ver qué pasa en 2024, que va a ser más difícil por el lado del margen de intereses, y veremos qué ocurre con el crédito y el coste del riesgo”, reflexionó Álvarez.

En opinión de esta experta, “se ha metido mucho miedo con el tema de la inestabilidad y las cotizaciones no están recogiendo toda la parte positiva”.

Ahora, a corto plazo, el principal riesgo para las cotizaciones es que el mercado empiece a descontar una recesión económica sustancial, lo que afectaría no solo a los bancos sino a todo el mercado.

