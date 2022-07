Cellnex tiene dos alternativas para los 1.100M€ que iba a gastar en Alemania

Después de confirmar su abandono de la puja por las torres de Deutsche Telekom en Alemania, Cellnex alivió las incertidumbres de un mercado que miraba con preocupación su alto nivel de apalancamiento.

Las dudas tras descartarse esta operación, no obstante, pasan ahora por saber dónde destinará Cellnex el exceso de capital obtenido tras su ampliación de capital de abril de 2021.

Y es que, si bien los primeros pálpitos del mercado pasaron porque la empresa de telecomunicaciones española se tome un respiro antes de enfrascarse en nuevas operaciones, el paso de los días dejó nuevas reflexiones entre los expertos.

Contemplan tanto una apuesta de la empresa por premiar a sus accionistas y bonistas, como una política más agresiva de transformación de servicios.

El valor añadido que Cellnex puede destinar a otros mercados

Desde que Cellnex comunicó al mercado su salida de la puja por las torres de Deutsche Telekom, sus acciones registraronn subidas ligeramente superiores al 2 por ciento, elevando así su cotización hasta unos 42,19 euros que quedaban por encima de su valor promedio del año 2022, establecido en torno a los 41,48 euros.

Para Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4, la reacción del mercado a esta noticia de no compra, no obstante, no tenía sentido.

El motivo esgrimido por el experto para sostener esta valoración es que la decisión de Cellnex reitera que la compañía "tiene unos requisitos de rentabilidad y generación de caja que no rompen".

Por tanto, la huida de Alemania debería servir como muestra de que las operaciones de adquisición de la compañía se ejecutan desde una certeza absoluta respecto a la rentabilidad de las mismas.

Pérez, asimismo, apuntaba que en esta decisión también debieron primar las preferencias de Deutsche Telekom, que pareció optar por un socio financiero, antes que un socio industrial como Cellnex, que hubiera ayudado a la compañía alemana "mediante inversiones en infraestructuras para el 5G, o en la aplicación de nuevas tecnologías".

Y este elemento de crecimiento es, precisamente, uno de los que puntos clave al que distintas fuentes del mercado consideran que Cellnex podría destinar su capacidad inversora a corto plazo.

El 5G será clave en su futuro

"No estamos de acuerdo con los que afirman que, sin las fusiones y adquisiciones, la historia del capital de Cellnex está muerta", afirmaron los expertos de JP Morgan en su último respecto a la compañía.

"Esperamos que Cellnex despliegue los 9.000 millones de euros restantes en su caja, obtenidos a través de su emisión de derechos de 2021, para apoyar nuevos proyectos de crecimiento que aumenten su valor, como los proyectos de construcción a la medida (o build to suit, en inglés)", añadía el informe del banco norteamericano.

Desde American Tower, por ejemplo, describen los programas build to suit como el diseño personalizado de nuevos proyectos para operadores que, a medida que la tecnología avanza y se necesitan más emplazamientos de celdas para la densificación del 5G, necesitan nuevas infraestructuras en nuevas ubicaciones fuera de su red.

Cellnex, por tanto, puede encontrar un camino de ampliación de su cartera en la imperiosa necesidad de los operadores de desarrollar su tecnología 5G.

La retribucción a accionistas y bonistas

Otra posibilidad contemplada por los analistas de JP Morgan pasan porque Cellnex se abra a mejorar las retribución entre sus accionistas.

"La empresa tiene margen para desapalancarse rápidamente, lo que abre la posibilidad de una mejora de la calificación crediticia en 2023, y de importantes distribuciones a los accionistas a medio plazo", aseguraban los expertos.

Esta opción la barajaron también los analistas de Bloomberg Intelligence, que volvieron a reiterar que "aunque las operaciones de adquisición siguen siendo posibles, la dirección ha mostrado una buena disposición a ser superada por la puja al perderse las torres de Deutsche Telekom".

Un "no" a la operación que, de acuerdo a los expertos de la firma norteamericana, "puede reflejar un cambio en los mercados, y podría anunciar un movimiento para devolver el capital a los accionistas y tenedores de bonos en los próximos años".

