Los valores que aspiran al IBEX 35 incumplen los requisitos

Ha sido un año de muchos cambios en el IBEX 35, que ha tenido que cubrir las salidas de tres compañías: Mediaset, Ence y MásMóvil. Desde el Mercado Continuo dieron el salto Almirall, Pharmamar y Solaria.

Esta semana, el Comité Asesor Técnico del IBEX 35, el que decide la composición del principal índice bursátil, mantuvo su última reunión del año y no hizo ningún cambio. Y eso que Meliá Hotels se encontraba en la cuerda floja.

“Si bien Meliá incumple de nuevo el requisito de capitalización mínima, ningún posible candidato registra durante el periodo de control volúmenes superiores a los actuales integrantes”, apuntan los analistas de Bankinter.

De este modo, el Comité Asesor del IBEX ha preferido dejar las cosas como estaban, porque en el primer trimestre de 2021 tiene que afrontar la sustitución de la plaza que deja libre la fusión de dos valores del índice, CaixaBank y Bankia. Entonces estará más presionado que ahora para afrontar el cambio.

El Comité basa su decisión en dos criterios. El primero, la liquidez, medida en el volumen de contratación de los seis meses previos a la reunión, y en el que se tienen en cuenta aspectos como el número de operaciones o los posibles movimientos del accionariado. El segundo, su ponderación en el índice, exigiendo una media superior al 0,30% de la capitalización media en el mismo periodo.

Valores candidatos

Pero ¿cuáles son los valores mejores posicionados para aspirar a una plaza en el IBEX pero que, de momento, no cumplen los requisitos? “Sacyr sería el mejor posicionado”, señala el informe de Bankinter.

“En cuanto a volumen sí que está en buena situación”, coincide Miguel Ángel Martín, de CMC Markets, “pero no cumple con el criterio de capitalización mínima con sus poco más de 1.200 millones de euros”.

En el acumulado del año, las acciones de la constructora pierden más de un 23% hasta situarse en 2 euros por título frente a los 2,64 euros en los que empezó 2020.

Para los analistas de Renta 4, la mejor posicionada hasta la última reunión era Logista. La compañía cumple con el umbral mínimo del 0,30% gracias a sus cerca de 2.000 millones de euros de capitalización, pero seguiría “lejos” del IBEX 35 por el volumen negociado en los últimos seis meses.

“No se considera muy elevado. Sirva como referencia que es un 60% inferior al de Meliá, uno de los valores que ha estado señalado”, apunta Martín.

En cuanto a su comportamiento en bolsa, las acciones de Logista registran una caída en 2020 similar a la de Sacyr, por encima del 22% hasta su cotización actual, de 15,48 euros.

Fluidra, tercera opción

El único de los candidatos que evoluciona de manera positiva este ejercicio en el parqué es Fluidra. El precio de las acciones del fabricante de piscinas se dispara cerca de un 50%.

“No se ha visto afectado por la crisis del coronavirus y ha pasado del entorno de los 12 euros a los 18 euros y su liquidez ha aumentado”, explica Martín. Sin embargo, la compañía tampoco cumpliría con el mínimo de ponderación, que sería “de un 0,24% aproximadamente”.

En cuanto a las previsiones, el precio objetivo de Fluidra a 12 meses se movería en un entorno similar al actual, en 17,58 euros según el panel de Bloomberg. En cuanto a Sacyr, el consenso de analistas considera que recuperará sus niveles de comienzos de año, con un precio objetivo de 2,43 euros.

Solo Logista, con pronósticos de superar los 23 euros por título, dispararía su cotización respecto a sus niveles actuales. Es, además, la que acumula mejores recomendaciones, con 9 analistas partidarios de comprar sus títulos.

¿Y si no cumplen?

También podría darse un escenario en el que, como en esta última revisión, ninguno de los candidatos más aventajados cumpliera con los requisitos para entrar en el IBEX.

El índice solo ha reducido su composición a 34 valores en momentos determinados, aunque la complejidad de la recuperación de la actividad económica deja en el aire la posibilidad.

El viernes, el Banco de España anunció que prevé una caída en el último tramo del año del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB. “Es difícil de responder. Al final el IBEX debe estar compuesto por los valores más líquidos y capitalizados.

La decisión, dada la incertidumbre que existe, no está clara, no me atrevería a dar una respuesta rotunda”, explica Martín. La última palabra la tendrá el Comité, que se pronunciará en su siguiente cita fijada para el 11 de marzo.