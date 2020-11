Abengoa y los minoritarios separados por 800 millones en ventas

Abengoa ofreció unas estimaciones de resultados con una fuerte reducción respecto a lo estimado hace un año. Pese a ello, son superiores a las realizadas por los accionistas minoritarios con una diferencia de 800 millones en ventas para el periodo 2020-2028.

Abengoashares, la plataforma que aglutina a los pequeños inversores, ofreció unas guías para el periodo 2020-2029 donde estima que la ingeniera podría lograr unas ventas sostenidas de 2.000 millones de euros al año, 18.000 millones en total.

En cambio, la empresa estima unas ventas de 22.430 millones de euros, lo que aflora un anualizado de 2.803,75 millones. Una cifra que supone un 20% menos que la previsión anterior de 28.228 millones.

Abengoa reduciría su contratación un 20%

Las guías ofrecidas en la junta extraordinaria de accionistas tras solicitarlas Abengoashares tienen en la parcela de contratación la mayor contracción hasta los 23.440 millones desde los 30.1000 precedentes, un 22% menos.

Los beneficios antes de impuestos caerían un 7,8%, hasta los 160 millones de euros, y el ebitda registraría la menor reducción con una bajada hasta los 1.880 millones de euros desde los 2.400 millones precedentes.

Por el contra, los minoritarios apuestan por un crecimiento sostenido del ebitda del 8% al año basándose en la documentación pública de la compañía.

La mejora de ventas llegaría hasta los 1.300 millones de euros

Las dos estimaciones supondrían una mejora de las ventas del grupo comparado con las cuentas de 2019, las cuales están pendientes de auditoria y presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De confirmarse las predicciones de la compañía, los ingresos ascenderían en 1.300 millones comparados con 2019 y atendiendo a la valoración de Abengoashares, esta partida se elevaría en 500 millones.

Abengoa mostró el curso pasado una mejora de las ventas del 15,%, hasta los 1.493 millones de euros y redujo sus gastos un 9%. La mejoría se produjo por la entrada de liquidez de grandes contratos firmados en 2017.

Los mas reseñable de estos resultados fueron la subida del ebitda en un 60%, hasta los 300 millones de euros, y la reducción de pérdidas en 1.000 millones, hasta los 517 desde los 1.500 millones de 2018.

Disputa de estimaciones por el Covid-19

La sevillana explicó que esta reducción se producía por los efectos de la pandemia sobre el negocio y que por ello las estimaciones previas publicadas en enero de 2019 quedaban caducas.

Abengoa apuntó que la merma de negocio se dejará notar en todas las geografías siendo los mercados de América Latina y Oriente Medio los mayores damnificados. Además, informó que el Covid-19 supuso un frenazo productivo que se tradujo en cierres de producción y dificultades de acceso al capital.

Estos motivos los esgrime también la sociedad para justificar su plan de reestructuración y valoración de los activos y compañías del grupo en base a una auditoria realizada por KPMG a causa de la situación.

En cambio, Abengoashares considera que se debe hacer una nueva valoración al no estar de acuerdo con el plan de la empresa y pide acceso al informe de KMPG. Por el momento, la compañía no va a cambiar su plan y alega motivos de confidencialidad para no facilitar la auditoría.

Abengoa y Abengoashares acercan posturas

Los responsables de Abenewco 1, Gonzalo Urquijo y su equipo, como receptora del plan de salvación negocia con Abengoashares en busca de acuerdos después de que los accionistas que componen la plataforma lograsen cesar al consejo de administración de Abengoa.

Las posturas se acercan con símbolos como aplazar el careo judicial entre ambos en la Audiencia Proviencial a cuenta del rescate o la aprobación de Abengoa para que en la junta extraordinaria de diciembre se puedan votar a los candidatos de los minoristas.

Pese a ello, las negociaciones se enconan en el control de las filiales por el peso mínimo de Abengoa en una Abenewco 1 capitaneada por Urquijo y los 12 activos de los que Abengoa se puede desprender para seguir reduciendo deuda y cumpliendo con acreedores y proveedores.