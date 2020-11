Marcos de Quinto: "Abengoa sigue ocultando información"

Marcos de Quinto es el hombre elegido por la plataforma de minoristas, Abengoashares, para que dirija la compañía tras el cese de Gonzalo Urquijo y renegocie el plan de reestructuración.

De Quinto insiste, en esta entrevista para finanzas.com, en que no se debe buscar una confrontación entre ambas posturas y que es posible llegar a un acuerdo, pero enfatiza el hecho de que, aunque no tiene nada contra Urquijo, "debe rectificar". Con todo, señala que él no ha llegado hasta este punto "para litigar" o enfrentarse "con nadie".

En busca del acercamiento y la consecución de un acuerdo, apunta que existe la posibilidad de que los accionistas minoritarios deban renunciar a alguno de sus objetivos, "pero consiguiendo la gran parte de sus reinvidicaciones".

¿Cuáles son las líneas maestras a seguir más allá de los objetivos que se planteó Abengoashres? ¿Plantean algo más allá de la impugnación a la votación de un nuevo consejo?

En estos momentos la situación es muy atípica y nunca se ha dado en una empresa cotizada. Lógicamente siempre están todas las posibilidades legales, aunque siempre prefiero llegar a un acuerdo, a un consenso y desbloquear cuanto antes esta situación porque, cuanto más se demore, la incertidumbre sera mayor. Bajo esta situación la peor parada siempre va a ser la empresa.

Confío en que puede haber un acuerdo, quisiera que hubiese un acuerdo. Yo no estoy aquí para litigar, o para enfrentarme con alguien, sino para que todo el mundo llegue a un acuerdo.

¿Ha tenido contactos con el consejo de administración saliente?

He tenido diversos contactos con los actores que están alrededor de Abengoa, con toda la gente. Las líneas de comunicación están abiertas y trato de llegar a un acuerdo.

¿Esa "gente” de la que habla, incluye a Urquijo y los acreedores?

Nuestra misión para llegar a un acuerdo es que todas las partes estén finalmente satisfechas o razonablemente satisfechas, que de eso se trata. Mi trabajo es intentar que dicho objetivo se produzca y por ello todas las vías de comunicación están abiertas.

¿Tiene usted comunicación con la banca, ha mostrado su estrategia?

A esta situación nunca se tenía que haber llegado y ahora que se ha llegado lo que hay que hacer es no complicarla más. Lo importante es solucionarla y esto siempre se soluciona con cuantos más contactos se mantengan.

¿Considera que Urquijo continúa aún al mando de Abengoa, pese al cese, pues no se pudo nombrar un nuevo consejo?

No conozco a Gonzalo Urquijo, no tengo nada personal contra él. Supongo y creo que será una persona profesional y con habilidades. Pero creo que hay que criticar que en un determinado momento no ha tenido el suficiente tacto con los dueños de la compañía, los accionistas, y tampoco lo ha tenido con la junta. En cualquier caso, lo importante es rectificar y lograr una solución.

El consejo de administración cesado lo sigue siendo en Abenewco, ¿pretende cambiar esta situación?

Aquí hay que dar una solución a los accionistas minoritarios que se agruparon en Abengoashares y que puedan satisfacer sus reivindicaciones, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en gran parte.

¿Y respecto a la CNMV?

Las relaciones que tenemos con todos los actores que estén dentro o alrededor de la reestructuración las mantenemos con discreción. Lógicamente queremos conseguir, en el menor tiempo posible, que los mercados vuelvan a confiar en esta empresa.

La compañía es espectacular, está en el mejor sector, todos querrían ser un 'player' como Abengoa. La empresa está presente en numerosos países tras años haciéndolo bien, algo que no es fácil. Por tanto, hay que cortar esta situación de interinidad y ponernos todos a remar.

Por tanto, también ha hablado con la Junta de Andalucía.

Repito, las líneas están abiertas. Pero estos temas hay que llevarlos con discreción y tratamos de conseguir lo mejor para Abengoa.

¿Cree que se sigue ocultando información?

No es creerlo, es una realidad. En una situación de este tipo, cuando se les dice a los accionistas que van a sufrir una reducción de participación tan importante a prácticamente nula, cuando se hace un movimiento así, se requiere el triple esfuerzo de lo normal para presentar cifras auditadas y explicar bien la situación y, claro está, negociarla.

No es algo que se pueda despachar con un mensaje. Y esto es lo que ha llevado a la situación actual, debió haber un mejorable manejo de la situación con los accionistas.