Más “listillos” de las pensiones: los actuarios engrosan la lista negra de Escrivá

La lista negra de los que cuestionan la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá no para de crecer. Ahora ha sido el Instituto de Actuarios el que en un estudio demuestra que esta reforma incrementará el gasto en pensiones hasta hacer inviable el sistema público en 20 años.

Antes de los actuarios, el Banco de España, Bruselas, la OCDE y otros organismos y analistas de pensiones trasladaron al ministro su preocupación por el “agujero” que iba a abrir en las pensiones si seguía adelante con su reforma.

Aunque posiblemente no ha habido una crítica tan feroz como la de los actuarios, que ha puesto fecha al colapso de las pensiones públicas si no hay un giro en la estrategia. Por eso, no es de extrañar que Escrivá los sitúe en el primer lugar de su lista de opositores.

Las críticas del ministro Escrivá

Y es que el ministro no para de arremeter contra todos los que han alzado la voz contra su reforma. Ha denunciado las “falsedades”, “los inventos” y el “ruido” que algunos sectores están generando.

También es muy crítico con los que apoyaron la reforma que llevó a cabo el PP en 2013, que incluía un factor de sostenibilidad que, según sus palabras, “no se le ocurre ni al que asó la manteca”.

Del repaso no se libraron bancos, como ING, al que calificó de “listillo” por su campaña publicitaria para contratar planes de pensiones, en la que hablaba del declive de las cuentas públicas.

Los apoyos a la reforma se esfuman

Pero a pesar de estas acusaciones de Escrivá, el caso es que cada día que pasa se está quedando más solo. Los apoyos decaen fuera de su ministerio y también dentro, donde ha tenido que afrontar las dimisiones de sus secretarios de Estado de la Seguridad Social y de Migraciones.

Una persona que trabajó al lado de Escrivá antes de ser ministro comentaba que no lo reconocía en las decisiones que estaba adoptando en materia de pensiones. “Él siempre ha defendido todo lo contrario de lo que defiende ahora. No lo entiendo, a no ser que lo haga solo por mantenerse en el poder”, comentaba.

