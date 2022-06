7 claves para elegir el mejor plan de pensiones

Garantizar el poder adquisitivo en la jubilación es el principal objetivo de los ahorradores cuando deciden contratar un plan de pensiones, por ello, elegir un buen plan es primordial para mantener el nivel de vida en la etapa de retiro.

Antes de decantarse por una de las opciones que les ofrece el mercado, la primera 'inversión' que tiene que hacer el futuro partícipe es en tiempo para analizar cuáles son sus necesidades y circunstancias y, a partir de ahí, elegir el plan que más se adecúe a ellas.

Objetivo de la inversión y horizonte temporal

El primer aspecto que debe tener en cuenta es para qué va a horrar y cuánto dinero necesitará para conseguir ese objetivo. Ello va a establecer el horizonte temporal de su inversión, la rentabilidad que necesita obtener y el plan de pensiones a elegir.

La edad determinará el horizonte temporal, que, junto con el perfil de riesgo del inversor, indicará la conveniencia de un plan u otro. También hay que tener en cuenta en qué invierte el plan y si se ajusta a las necesidades del partícipe.

Rentabilidad requerida

Un factor que marcará la elección es saber qué rentabilidad ha tenido el plan de pensiones desde su lanzamiento, ya que, aunque rentabilidades pasadas no garantizan ganancias futuras, conocerlas puede dar pistas sobre futuros rendimientos.

También es importante, según fuentes del Instituto Santalucía, conocer la gestora que está detrás del plan de pensiones seleccionado.

Diversificar la inversión

Otro mantra de la inversión que han de seguir al pie de la letra los futuros partícipes es el de "no poner todos los huevos en la misma cesta".

La diversificación también es vital en los planes de pensiones, por ello, si el partícipe desea invertir solo en uno para simplificar los trámites y pagar menos comisiones, puede optar por un plan de pensiones de fondos, recomiendan los expertos.

Este vehículo invierte a través de fondos de inversión, como los fondos de fondos, lo que "supone una diversificación mucho mayor", aseguran.

Otra opción son las carteras de planes de pensiones para combinar los productos de forma estratégica y obtener el resultado que más se ajusta a sus objetivos. El partícipe puede cambiar de un plan la otro las veces que desee sin pagar impuestos hasta el momento del rescate.

Cantidad a ahorrar y rescates

Es importante calcular qué cantidad aportar al plan de pensiones y con qué periodicidad se va a hacer: mensual, trimestral o anual.

Planificar las aportaciones ayudará a saber si se podrán mantener a lo largo del tiempo de forma constante o cambiarlas dependiendo de las circunstancias.

El ahorrador también tiene que sopesar que, a pesar de que el plan de pensiones está diseñado específicamente para el objetivo de la jubilación, puede rescatarse antes si se producen determinadas contingencias.

Entre las que destacan fallecimiento, dependencia o incapacidad, y supuestos excepcionales de liquidez como enfermedad grave y paro de largo duración.

A partir del 1 de enero de 2025 podrán rescatarse los planes de pensiones cuando las aportaciones tengan una antigüedad mínima de 10 años.

Huir de los regalos

El ahorrador no debe tener en cuenta el regalo que ofrecen determinadas entidades financieras por contratar un plan de pensiones porque puede resultarles muy caro si el plan no está bien gestionado y no da la rentabilidad estimada.

Desde Abante apuntan que "en muchas ocasiones, el partícipe se fija en la bonificación o en el regalo y se olvida de que lo importante para la jubilación es pensar en nuestros objetivos, en qué queremos, cuál es nuestro horizonte temporal y cómo vamos a complementar la pensión de la Seguridad Social".

Eso se traduce en que la mayoría del ahorro para la jubilación no se encuentra en los planes más rentables y esto, en periodos de diez años, cuesta a los partícipes entre 2 y 3 puntos de rentabilidad.

Por ello, es importante buscar la mejor gestión y apostar por un equipo profesional que invierta de una forma activa y global y diversificada que dé al ahorrador la rentabilidad que necesita para cumplir sus objetivos.

Comisiones adecuadas a la rentabilidad

Elegir un plan de pensiones por sus bajas comisiones no siempre es la elección adecuada. Los planes tienen comisiones de depósito y de gestión que se aplican de forma anual sobre el capital acumulado en el plan, por ello es importante que el partícipe las conozca y que sopese la rentabilidad que recibe a cambio de ellas y si este pago le aporta valor.

En algunos casos, la comisión puede ser reducida, pero el producto no dar una rentabilidad apropiada, mientras que un plan con una comisión mayor puede proporcionar una rentabilidad neta superior.

Comparar la rentabilidad para distintos plazos de planes homogéneos y sus comisiones ayudará al participe a elegir el que más se ajuste a sus necesidades.

