Cuando Murcia supera a Madrid: las comunidades con más ayudas en hipotecas para jóvenes

Las Comunidades Autónomas cuentan con ayudas para que los menores de 35 años puedan adquirir una vivienda. La mayoría se concentran en bonificar impuestos. Las excepciones serían Madrid, Murcia y La Rioja, que concenden hipotecas de hasta el 100 por cien. Estas últimas son las que más ayudan a sus jóvenes a comprar una vivienda.

A la hora de tener en cuenta qué comunidades ofrecen más ayudas al acceso la vivienda en propiedad hay que considerar que para la compra de una vivienda es necesario tener el 20 por ciento del valor del inmueble más un 10 por ciento adicional, que se destinarían a abonar impuestos.

Finanzas.com ordena la siguiente clasificación teniendo en cuenta que los gobiernos que firman acuerdos con los bancos para que financien a los jóvenes más del 80 por ciento del valor del futuro hogar permiten a los propietarios menos descapitalización -no hará falta poner tanto dinero al firmar-.

Por tanto, en esas regiones serán necesarios menos ahorros disponibles frente a los menores de 35 años que vivan en las autonomías que solo bonifican los impuestos.

Hipotecas del 100 por cien

Murcia ofrece a los futuros propietarios menores de 35 años un aval público de hasta un 20 por ciento del valor de la vivienda para que el banco conceda una hipoteca con una financiación de hasta el 100 por cien.

Para poder acceder a ella, el usuario no puede tener una renta de más de 5,4 veces el IPREM y el valor de la vivienda no puede superar los 175.000 euros.

Además, el aval se concede en entidades financieras específicas: Banco Sabadell, Cajamar, Bankinter, Caja Rural Central y Caja Rural Regional.

Para La Rioja, las condiciones son similares. Los jóvenes pueden conseguir una financiación de hasta el 100 por cien de la compra, a un tipo de interés variable de euríbor más 0,80 puntos o euríbor o un tipo fijo desde el 1,20 por ciento a 30 años.

Los bancos que pueden ofrecer estas características son Ibercaja, Laboral Kutxa y Abanca.

Además, aplica bonificaciones en impuestos en la compra de vivienda.

La Comunidad de Madrid acaba de lanzar la iniciativa “Mi primera vivienda”, que consisten en un compromiso por parte de las entidades financieras de financiar el 95 por ciento del valor de compra de la vivienda para menores de 35 años.

Con ello se pretende facilitar el acceso a la vivienda en propiedad salvando la gran traba que existe: la falta de ahorros.

Estará disponible para viviendas que no superen los 390.000 euros.

El resto de comunidades bonifica el pago de impuestos, por los que los menores de 35 años que quieran comprar una vivienda deberán contar con el 20 por ciento ahorrado y la parte no bonificada del impuesto.

Andalucía

En Andalucía, a la hora de adquirir una vivienda habitual, los menores de 35 años podrán aplicar un descuento en los impuestos sobre la compra:

“En caso de que sea una vivienda de obra nueva, el futuro propietario pagará IAJD reducido, del 0,3 por ciento si su valor no supera los 150.000 euros. También un IVA general del 10 por ciento”, explica a finanzas.com Antonio Gallardo, director financiero de iAhorro.

Si la vivienda es de segunda mano, el impuesto de transmisión patrimonial también se reducirá al 3,5 por ciento siempre y cuando su valor no supere los 150.000 euros.

Canarias

Para vivienda de obra nueva, el IAJD a pagar se reduce hasta el 0,4 por ciento, mientras que para la vivienda usada se reduce el ITP en un 20 por ciento (el impuesto general es del 6,5 por ciento).

Castilla y León

En el caso de Castilla y León, la deducción en los impuestos de la compra de la vivienda se aplica a menores de 36 años. En este caso, el IAJD se reduce al 0,5 por ciento y el ITP también es reducido, al 4 por ciento.

Galicia

En esta comunidad, el ITP se reducirá hasta el 3 por ciento si el patrimonio de la unidad familiar no supera los 200.000 euros para menores de 36 años.

Extremadura

Para menores de 36 años, el descuento del ITP es en un 20 por ciento si el valor de la vivienda no supera los 122.000 euros, siempre que los compradores cobren menos de 30.000 euros brutos al año y que la suma de la base liquidable general más la base del ahorro de su última declaración de la renta no supere los 19.000 euros (24.000 euros si has hecho la declaración conjunta).

Aragón

En la compra de una vivienda nueva se reduce el IAJD en un 30 por ciento si su valor no supera los 100.000 euros, en cuanto a las operaciones de segunda mano, el ITP se reduce en otro 30 por ciento si el valor de la vivienda no supera los 100.000 euros.

Cataluña

Cataluña ofrece ayudas para menores de 33 años y solamente en caso de que la vivienda que van a adquirir sea de segunda mano. En este caso, el comprador pagará un ITP reducido del 5 por ciento siempre y cuando la base imponible no supere los 30.000 euros.

Comunidad Valenciana

“Las ayudas aplicadas por parte de la Generalitat Valenciana van en el mismo sentido: para menores de 35 años y en los impuestos sobre la compra de vivienda usada”, explica Gallardo.

En esta región, los futuros propietarios pagarían un ITP reducido del 8 por ciento si la base liquidable general más la base del ahorro de tu última declaración de la renta no supera los 25.000 euros.

Plan estatal de vivienda

Por otro lado, se ha prorrogado el plan estatal de vivienda hasta finales de 2022, que se añade a las ayudas anteriormente descritas.

A través de esta iniciativa, los menores de 35 años pueden obtener una ayuda de 10.800 euros siempre y cuando el valor de la vivienda no supere los 100.000 euros.

Como norma general, los ingresos de la unidad familiar no deben superar los 23.725 euros y los 39.543 euros si es familia numerosa especial.

