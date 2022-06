El soporte clave de Solaria que mantendrá la tendencia alcista

Solaria está inmersa en una racha alcista que ha incrementado el precio de la acción en un 95 por ciento desde los mínimos de este año (cuando tocó los 12,05 euros, el 24 de febrero).

Si bien, el 8 de junio inició una fase correctiva de corto plazo que está llevando el precio de la acción a los mínimos del rango lateral, situado entre los 19,38 y los 23,60 euros.

En esta situación, los analistas técnicos señalan un soporte clave que los títulos no deben perder si quieren mantener la tendencia alcista: entre los 19,25 euros y los 19,38 euros.

El soporte clave de Solaria está en los 19,38 euros

“Mientras no pierda dicho soporte, la tendencia sigue siendo alcista y, por lo tanto, se podría mantener en cartera”, apunta Sergio Ávila, analista de IG Markets.

Si ese nivel aguanta, como explica Ávila, Solaria podría seguir beneficiándose de la rotación de activos hacia sectores más defensivos y de los flujos hacia compañías de energías renovables, ante la necesidad de independencia energética de Europa frente a los hidrocarburos rusos.

“Las compañías eléctricas suelen comportarse mejor que otros sectores en bolsa en épocas de crisis o menor crecimiento debido a que los ingresos suelen ser más estables incluso en los peores momentos para la economía. Además, las especulaciones de que Europa impondría sanciones al petróleo ruso han beneficiado al sector ya que los inversores han considerado que el sector eléctrico y las energías renovables se iban a ver beneficiadas en esa búsqueda de la transición energética”, relata Ávila.

La guerra ha dado alas a compañías de energías renovables como Solaria

Lo mismo opina Darío García, analista de XTB: “Tras el inicio de la guerra, las cotizadas renovables han encontrado un nuevo ciclo alcista. Ahora, los inversores e institucionales ven las renovables con mejores perspectivas, conscientes de que solo necesitan más inversión para crecer sustancialmente y crear economías de escala”.

En este contexto favorable para el sector, si Solaria consigue recobrar la racha alcista, la siguiente referencia importante serían los 23,56 euros por acción.

García explica lo siguiente sobre ese nivel: “Es la renovada resistencia que mantiene a raya la cotización mientras consolida niveles de flotación por encima de los 19,25 euros por acción. Los indicadores también muestran cómo el nivel inferior de este rango empieza a fortalecerse y, en el momento en el que tanto RSI como Estocástico alcancen niveles de sobreventa, podría iniciarse un nuevo impulso alcista con el primer objetivo de nuevo en los 23,56 euros”.

Alta volatilidad en Solaria desde el 31 de marzo

Si bien es cierto que las acciones de la compañía están envueltas en sesiones de alta volatilidad desde el pasado 31 de marzo, de la misma manera que los mercados internacionales han venido sufriendo a medida que los bancos centrales aumentan los tipos de interés (y, en consencuencia, los inversores han empezado a descontar menores beneficios futuros de las compañías).

En esta situación, Solaria no está exenta de riesgos. “Si seguimos viendo presión vendedora en los mercados internacionales por la coyuntura económica y eso provoca ventas generalizadas en las bolsas, entonces ahí sí deberíamos vigilar que Solaria no caiga por debajo de esos 19,38 euros ya que, de hacerlo, nos activaría una figura técnica de doble techo que nos proyectaría una caída adicional hasta el entorno de los 15,50, que podría ser el preludio de una vuelta a los mínimos de febrero”, explica Ávila.

Niveles parecidos aporta Darío García: “En caso de ruptura del soporte, Solaria intentará ampliar el rango con un nuevo suelo en los 17,97 euros, mientras el caso más pesimista obligaría al valor a retroceder a la última referencia en los 15,40 euros por acción”.

En todo caso, no hay por qué ser cenizos. “Mientras no pierda el soporte, no hay por qué ser pesimista, ya que la sucesión de mínimos y máximos aún sigue siendo creciente”, apostilla Ávila, para quien Solaria es un “mantener, siempre que cotice por encima de esos 19,38 euros”.

