La mejor opción para los accionistas en Siemens Gamesa con la guerra de opas descartada

Siemens Energy, el accionista mayoritario de Siemens Gamesa, lanzó el sábado una opa de exclusión por el 33 por ciento de la compañía que aún no controla. El precio es de 18,05 euros por acción en efectivo. Cifra que ya fue anticipada por finanzas.com el jueves.

Tras digerir la noticia, los accionistas deben preguntarse si conviene acudir a la opa o no.

Los expertos lo tienen claro a ese respecto: la opción más interesante para el inversor es aceptar la opa y vender las acciones de Siemens Gamesa a su matriz.

“El precio de adquisición está por encima de nuestra valoración por lo que la recomendación sería acudir a la opa”, dicen los expertos de Renta 4, en un informe publicado el lunes.

Una opinión parecida expresan los analistas de Banco Sabadell en otro documento difundido el lunes.

“El precio ofertado implica sumarle a nuestra valoración post último profit warning (16 euros por acción) las sinergias de costes anunciadas (de 300 millones euros) y, por tanto, nos parece razonable. Situamos nuestro precio objetivo en el precio de la opa y cambiamos la recomendación a aceptar la opa (desde vender)”.

En la misma línea abunda Aránzazu Cortina, de Bankinter: “Mantenemos nuestra recomendación de vender (acudir a la oferta cuando se formalice) y ajustamos nuestro precio objetivo al ofrecido por Siemens Energy (respecto a los 17,10 euros anteriores)”.

Decepción en el mercado por el precio de la opa de Siemens Gamesa

Si bien, esa recomendación de aceptar la opa no esconde que se ha producido cierta decepción en el mercado respecto al precio ofertado por Siemens Gamesa tras días de rumores sobre la posibilidad de que se lanzase la operación.

Ese ha sido, de hecho, el principal tema de preocupación expresado por los presentes en la conferencia celebrada el lunes para informar sobre los detalles de la opa. Porque muchos analistas creen que Siemens Gamesa tiene potencial de futuro, por mucho que no pase por su mejor momento.

Y el precio ofertado no refleja este potencial, a su juicio. En concreto, supone una prima inferior al 8 por ciento sobre el precio de cierre del viernes y de un 11 por ciento con respecto a la cotización media de los últimos tres meses.

Es cierto que está alineado con el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses, que es el mínimo que fija la ley española de opas.

Pero también lo es que está por debajo de los 20 euros por acción que Siemens Energy pagó en febrero de 2020 por el 8 por ciento que estaba en manos de Iberdrola.

Existe la opción (no exenta de riesgo) de vender en el mercado

En ese sentido, los analistas no descartan que se puedan obtener mejores precios por las acciones de Siemens Gamesa en el mercado si la cotización de la compañía se dispara en las próximas semanas (en un intento de los inversores de presionar a Siemens Energy para que eleve el precio de la opa). Aunque sin demasiadas alegrías.

"Se abre, a partir de ahora, un proceso que llevará tiempo hasta la formulación, aprobación y plazo de aceptación de la oferta".

"Venderíamos parcialmente en mercado si el precio supera ampliamente el precio de la oferta. En caso contrario, esperaríamos a acudir a la oferta, ya que si se produjese cualquier ligera mejora de precio quedaría reflejado en la oferta".

"En cualquier caso, no esperamos cambios relevantes en la oferta, aunque el precio no supone una prima relevante respecto a nuestra valoración", escribe Cortina.

En la misma línea se expresan los expertos del Sabadell: "Aunque no se puede descartar mejoras de precio, no la vemos por encima de 20 euros por acción".

El riesgo de quedarse atrapado

Con todo, intentar obtener una cifra más abultada supone un riesgo importante de quedarse atrapado en el valor si se tiene en cuenta que Siemens Energy podrá excluir de bolsa a la filial en cuanto alcance un 75 por ciento de su accionariado, algo que ya tiene al alcance de la mano (posee un 67 por ciento).

"El compromiso del principal accionista de comprar acciones en el mercado en caso de no alcanzar el 90 por ciento del capital para excluirla nos hace no descartar la obtención de un precio superior si se vende a mercado una vez se ejecute la operación, aunque el riesgo de que no sea así es evidente”, explican a ese respecto los analistas de Renta 4.

Por último, los analistas descartan que pueda aparecer en el horizonte un competidor que quiera hacerse con Siemens Gamesa, desatando una guerra de opas que dispare el valor.

Así lo creen porque la posición de control que ya tiene Siemens Energy disuade de una operación semejante.

