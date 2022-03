Pharmamar apunta a los 80€ tras alcanzar los máximos de octubre

Desde los mínimos de finales de febrero, la cotización de Pharmamar se disparó un 38 por ciento, en un rebote que ha ido ganando altura gracias a los resultados, tal y como anticiparon los expertos consultados por finanzas.com.

La biofarmacéutica gallega está en máximos de octubre gracias al impulso que dio su medicamento estrella, Zepzelca, a la cuenta de resultados, pero también por el empuje de Yondelis, que es un bastión para el grupo.

A medida que se iba acelerando la subida, Pharmamar consiguió desquiciar a sus bajistas. De hecho, el último fondo con posiciones relevantes, AHL Partners, acaba de reducir su participación por debajo del 0,5 por ciento, el límite legal para comunicar los cortos a la CNMV.

El 4 de marzo Pharmamar recibió el pago de Jazz Pharmaceuticals por el primer hito comercial valorado en 25 millones de dólares por las ventas de Zepelca en los Estados Unidos.

De esta forma, “la compañía podría recibir pagos adicionales de hasta 153 millones de dólares por hitos regulatorios y de hasta 528 millones por objetivos comerciales”, explicaron a finanzas.com los analistas de IG. En su opinión, “el mercado parece descontar que lo peor ya ha pasado”.

Pharmamar mira a los 80€

El movimiento técnico de rebote en Pharmamar atrajo la atención de los inversores por la contundencia y rapidez con que se ha producido.

De hecho, “ya ha conseguido romper la directriz bajista desde los máximos que marcó en febrero y desde aquí puede mostrar un cambio”, dijo el director de análisis de la revista Inversión Josep Codina.

Al superar los 65 euros, la acción confirmó un patrón de continuación que ha dejado al valor a las puertas de los 70 euros. En opinión de Codina, esta es la clave de muy corto plazo. “Si los supera tiene todo libre para buscar los 80-84 euros”, apuntó.

Con este diagnóstico coincidieron los analistas de IG. “Ha activado un objetivo alcista por divergencia hacia los 82,80 euros, por lo que podría volver a los máximos de septiembre del año pasado como escenario más probable”, explicaron a finanzas.com.

Esta zona es justo la que proyecta el consenso de analistas fundamentales de finanzas.com, cuyo precio objetivo valora las acciones de Pharmamar en los 84 euros.

PHARMA MAR (PHM)

Atención a la vela semanal de Pharmamar

A nivel de cierre semanal, una referencia clave para entender el rumbo de rebote, la situación también pinta bien para Pharmamar. El valor se dirige a cerrar por encima de los 67 euros, una referencia relevante a juicio de José Luis Herrera, analista en Banco de Inversión Global (BIG).

Todo cierre semanal por encima de esta cota “permitiría al valor tener posibilidades de continuidad alcista, permitiéndole entrar en el siguiente rango de control, la zona entre los 68-80 euros”, dijo Herrera.

El hecho de haber conseguido mantenerse sobre la media de 200 sesiones, y no haber perforado a cierre semanal los 50 euros “sirvió de estímulo para que los compradores hayan entrado en el valor”, apuntaron los analistas consultados.

Las precauciones a tener en cuenta

Dada la contundencia del rebote, los expertos consultados explicaron que se hace necesario vigilar cualquier posible consolidación de Pharmamar hasta la zona de soportes.

De esta forma, por abajo “toca vigilar que no pierda la zona de los 64 euros, que debería actuar como soporte para poder tener más opciones para poder continuar con la subida”, explicó Codina.

Además, la subida de la biofarmacéutica gallega se ha producido con un volumen que no se ha disparado, lo que suele ser habitual en estos casos. Es una señal para extremar las alertas, aunque el volumen "está en la medida y es suficiente", dijo Codina.

No obstante, por fundamentales, la mejor noticia es que el rally no encareció las valoraciones de Pharmamar, como prueba el hecho de que la compañía tenga el PER más bajo entre sus comparables del IBEX 35.

