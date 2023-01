IAG se dispara tras subir Ryanair sus previsiones de beneficios

Las acciones de International Consolidated Airlines Group (IAG) se dispararon en el IBEX 35 y encadenaron una racha de cuatro sesiones al alza, después de que Ryanair elevara sus previsiones de beneficio.

La aerolínea irlandesa prevé ganar este año entre 1.325 y 1.425 millones de euros, frente a su proyección inicial de obtener un beneficio neto de 1.200 millones de euros.

La campaña navideña fue más fuerte en ventas de lo esperado, lo que permitió a Ryanair beneficiarse de la fuerte demanda acumulada y la posibilidad de viajar sin restricciones, algo que no sucedía desde hace tres años.

La compañía mantuvo su guía de tráfico para todo el año de 168 millones de pasajeros, lo que indica que el aumento de los beneficios esperados se vio impulsado principalmente por las mayores tarifas.

Con todo Ryanair dijo que estas proyecciones dependen en gran medida de que el grupo pueda evitar “eventos adversos”. Entre ellos citó un empeoramiento de la pandemia de coronavirus o el agravamiento de la guerra en Ucrania.

Un espaldarazo para IAG y el sector aéreo

La nueva guía de beneficios fue en espaldarazo en toda regla para el sector aéreo. La propia aerolínea irlandesa se disparó un 5 por ciento, la mayor subida en dos meses, mientras que IAG se revalorizaba el 3,6 por ciento.

Los dos grandes rivales de IAG en Europa, Air France-KLM y Lufthansa, también cotizaron con alzas del 2,6 por ciento y el 0,7 por ciento respectivamente.

“Con base en esta evidencia, la demanda de viajes de ocio de corta distancia en Europa se mantiene saludable y somos cada vez más optimistas de cara a la próxima temporada de resultados”, dijo el analista de Bernstein, Alex Irving.

También se mostraron muy optimistas con el sector aéreo los economistas de JP Morgan. Estos expertos citaron la demanda acumulada de viajes, que parece más fuerte de lo esperado inicialmente.

Aún más alcista ful el broker Liberum, que cambió la nota de Ryanair a comprar. El tráfico y las tarifas mejores de lo esperado recibieron el impulso de una sólida demanda de viajes reprimida para la temporada navideña. Además, no hubo ningún impacto adverso de pandemia por primera vez en tres años, añadieron estos expertos.

En este sentido, los economistas de UBS también reiteraron su consejo de compra en Ryanair y apuntaron que la actualización de las cifras “debería ser vista con tono” positivo. No obstante, los comentarios de cautela con vistas al futuro podrían “amortiguar el optimismo”.

Sin miedo a las restricciones para los vuelos procedentes desde China

Por otro lado, la actualización alcista de Ryanair eclipsó los temores del mercado a las restricciones que algunos países europeos están imponiendo a los vuelos procedentes de China para evitar una nueva oleada de Covid-19.

Para el sector no es la mejor de las noticias, y así lo manifestó el presidente de la patronal IATA y ex consejero delegado de IAG, Willie Walsh. A su juicio, las medidas de control responden a objetivos políticos y no sanitarios.

“Tenemos las herramientas para gestionar el Covid-19 sin recurrir a medidas ineficaces que cortan la conectividad internacional, dañan las economías y destruyen puestos de trabajo. Los gobiernos deben basar sus decisiones en 'hechos científicos' en lugar de 'política científica’”, se despachó Walsh.

Opciones de rebote para IAG

Tras conocerse esta noticia, las acciones de IAG escalaron hasta los 1,57 euros y lideraban las alzas del IBEX 35.

La aerolínea está dibujando una figura alcista de hombro-cabeza-hombro invertido con objetivo de rebote en los 2,2 euros, según explicó finanzas.com.

Para confirmar esta formación, el valor debe superar con intención la actual franja de resistencias entre los 1,5-1,6 euros.

Una vez superados los 1,6 euros, el siguiente objetivo estaría en los 1,9 euros, y más arriba entre los 2 euros y los 2,1 euros.

