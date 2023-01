Tobías Martínez dimite como consejero delegado de Cellnex Telecom

Tobías Martínez presentó su dimisión como consejero delegado de Cellnex Telecom. La renuncia tendrá efectos a partir del 3 de junio, según informó la compañía a la Comisión Nacional del mercado de Valores.

Tal y como explicó el directivo, “el contexto económico y financiero actual, distinto del que ha marcado el exitoso desarrollo del proyecto industrial de la compañía en los últimos ocho años, demanda que abramos un nuevo capítulo en el relato de Cellnex”.

A partir de ahora, la compañía puso en marcha los mecanismo para buscar un sustituto a Martínez, quien atenderá a la Junta General de Accionistas que evaluará las cuentas del grupo el próximo 1 de junio.

Giro histórico en la estrategia de Cellnex Telecom

La renuncia de Martínez llega justo cuando Cellnex Telecom anunció a finales del año pasado un histórico giro en su estrategia de hacer grandes compras.

El objetivo de este cambio de rumbo pasa por maximizar el crecimiento orgánico y consolidar el proyecto industrial de la compañía, de manera que su deuda alcance la calificación de ‘grado de inversión’.

“Este conjunto de factores me han llevado a valorar la necesidad de que esta etapa del ciclo de Cellnex sea liderada por una persona que tenga como perspectiva temporal un horizonte que alcance más allá de diciembre de 2024, momento en el que finaliza mi contrato”, dijo Martínez.

Profunda transformación

Las fuentes consultadas por finanzas.com vieron con buenos ojos que la compañía se oriente a partir de ahora hacia el crecimiento orgánico y la rebaja del apalancamiento, haciendo una pausa en las grandes compras que han marcado la expansión del grupo.

En esta estrategia de crecimiento, Cellnex ha invertido 14.700 millones de euros tras ejecutar cuatro ampliaciones de capital en dieciocho meses, entre 2019 y 2021.

De esta forma, los ocho años de Martínez al frente del grupo “han estado marcados por la profunda transformación de la compañía”, dijo Cellnex.

En concreto, ha pasado a tener 7.500 torres de telecomunicaciones en un solo país a más de 138.000 torres en 12 países, para dar servicio a 15 clientes “ancla”.

La compañía ha multiplicado el volumen de sus operaciones, de manera que su actual capitalización de mercado es de 23.000 millones de euros, frente a los 3.200 millones en los que salió a bolsa.

El dividendo entra en la hoja de ruta

El giro en la estrategia de crecimiento ha supuesto para Cellnex Telecom enfocarse en nuevas prioridades, como la maximización de valor para sus accionistas o el regreso del dividendo, que ya está en la hoja de ruta de los inversores.

No obstante, el retorno de la remuneración a los accionistas no será algo inmediato. Llegará cuando la compañía comience a generar flujos de caja sostenibles, lo que no sucederá como pronto hasta 2024, según los analistas consultados por finanzas.com.

Antes, a finales de este año, Cellnex tendría que haber recuperado el grado de inversión que todavía le niega la agencia Standard & Poor’s, de acuerdo con las mismas fuentes.

Además, con el abandono de las grandes compras, Cellnex aleja en el largo plazo el riesgo de una nueva ampliación de capital. Este es uno de los temores que en muchos momentos ha generado una presión adicional en el mercado.

La cuestión es que tampoco hay grandes compañías que comprar. Por eso, los expertos valoran el giro estratégico de Cellnex. Difícilmente el mercado encajaría más apalancamiento en el actual contexto de subidas de tipos y con la recesión a la vuelta de la esquina.

Tras conocerse la renuncia de Martínez, las acciones de Cellnex Telecom abrieron con caídas del 1 por ciento y lideraban los descensos en el IBEX 35.

