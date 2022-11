Cellnex: el dilema que plantea a los inversores la vuelta del dividendo

Cellnex Telecom abrió la posibilidad de repartir dividendos a sus accionistas. Se trata de distribución de caja largamente esperada que llega con las acciones intentando salir del atasco bursátil y que obligará a los inversores a afinar sus estrategias.

El giro anunciado por la compañía incluye la opción de los dividendos como el colofón a una hoja de ruta que tiene tres prioridades: frenar las grandes compras, recuperar el grado de inversión para los bonos y aumentar el efectivo en caja.

Publicidad

De ahí se nutrirá una remuneración al accionista (con dividendos o recompras de acciones) que aún está pendiente de confirmar, y que como pronto se espera para 2024, según las fuentes consultadas por finanzas.com.

El consenso de analistas tiene muy claro que es una compañía para comprar, como así lo recomienda el 87 por ciento de los expertos. Cellnex atesora a día de hoy un potencial de rebote del 55 por ciento.

Sin embargo, los inversores que quieran hacer cartera de dividendos aprovechando el retroceso bursátil del valor, tienen que resolver un dilema. Comprar ahora a estos precios o esperar a que el grupo confirme el regreso de la remuneración al accionista.

Compromiso con el dividendo…pero que se concretará a partir de 2024

Con los tipos de interés al alza, endeudarse para hacer crecer el negocio no es la mejor de las ideas. De ahí el giro estratégico de Cellnex.

Las condiciones de mercado han cambiado y la compañía se tiene que centrar en generar caja y reducir la deuda. Este nuevo orden de prioridades conducirá a “una mejor distribución de efectivo para los accionistas” vía dividendos recompras, argumentó Societé Generalé (SG).

Publicidad

Publicidad

Pero no será algo inmediato. “El dividendo y las recompras de acciones no son algo tan a corto plazo, será cuando la compañía empiece a generar flujos de caja positivos, lo que no se espera hasta 2024”, dijo a finanzas.com Juan Peña, analista de GVC Gaesco.

De hecho, el banco francés estima que S&P otorgará el grado de inversión a la deuda de Cellnex a finales de 2023, con lo que el anuncio de Cellnex conducirá “a un aumento significativo en las expectativas de dividendos de 2024 en adelante”, argumentó SG.

Será entonces cuando Cellnex genere flujos de caja positivos, como prevé Credit Suisse. Los expertos de la entidad suiza asumen que la compañía podría anunciar un pay out del 25 por ciento en 2024 y del 50 por ciento un año después. Esto dejaría al grupo a la altura de los gigantes del IBEX 35.

La oportunidad que ofrece Cellnex

Estos plazos que calculan los analistas reflejan la realidad de la situación: “Convertir una compañía de crecimiento en otra de valor no es tarea sencilla. No se puede hacer de la noche a la mañana”, explicaron en fuentes de un family office con sede en Madrid.

Esto no quiere decir que Cellnex no sea ahora una buena oportunidad, más allá de la remuneración a los accionistas. “A estos precios lo veo como buena alternativa de inversión, pero sin el apéndice de los dividendos”, dijo Peña.

Publicidad

Otra cosa es que luego “un inversor de dividendos apueste a que Cellnex pueda dar un dividendo significativo de largo plazo como buena compañía de infraestructuras que es, aparte de la revalorización que tenga”, añadió el experto de GVC Gaesco. Su precio objetivo es de 64 euros por acción, lo que ofrece un potencial de subida del 82,9 por ciento.

En la tesis de inversión de Cellnex siempre estuve presente el riesgo a una ampliación de capital, motivo por el que “ha estado muy presionada por el mercado”, dijo a finanzas.com José Lizán, gestor de Rreto Magnum Sicav.

Con el cambio estratégico anunciado, este riesgo “es mucho menor” y, a estos precios, “es una compañía que está muy barata”, apuntó Lizán. En su opinión, “el mix de negocio es positivo porque cuando el 5G se despliegue de verdad, habrá mucho tráfico de datos”.

Publicidad

Riesgos acotados

Si el consenso de analistas es certero, los títulos de Cellnex deberían valer dentro de un año 52,8 euros, el 55 por ciento más que ahora. La compañía se ha comprometido a frenar las grandes adquisiciones, lo que aleja el riesgo de una ampliación de capital que podría presionar a la baja el valor.

Este riesgo está bastante minimizado, en la medida en que la empresa tampoco se va a encontrar con grandes oportunidades de compra.

“No hay mucho disponible en el mercado para hacer transacciones grandes, una vez acabadas las operaciones Vodafone y Deutsche Telekom”, dijo Peña. Solo quedan operaciones pequeñas, pero el mercado no aceptaría ahora mismo un mayor endeudamiento para crecer.

Reactivación bursátil

Nada más anunciar el plan estratégico, el mercado premió a Cellnex con subidas, pero el ímpetu comprador se vino abajo por el impacto de la venta del 3,6 por ciento de Hutchison a través de unos derivados, “lo que afectó bastante a la cotización”, explicó Peña.

Pero en las últimas sesiones, Cellnex recuperó la senda alcista y ahora afronta se enfrentará con su resistencia más relevante en los 39,39,4 euros.

Publicidad

“Esa es la zona a batir para poder confiar en subidas adicionales; la pérdida de los 28 euros zonales, por el contrario, podría abrir la puerta a más caídas”, dijeron los analistas de Banco BIG.