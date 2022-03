Caixabank y Banco Sabadell: cuando estar más expuesto a España por fin ayuda

Caixabank y, en menor medida Banco Sabadell, se sitúan a la cabeza de la recuperación que viven los valores bancarios desde los mínimos de marzo (que estos valores tocaron en medio de un fuerte castigo al sector relacionado con la guerra en Ucrania).

En concreto, Caixabank recupera un 24 por ciento desde los mínimos de 2,411 euros que tocó el 1 de marzo; mientras que el Sabadell sube un 23 por ciento desde los 0,577 euros que tocó el 7 de marzo.

En proporción, Banco Santander (que sube un 10,7 por ciento) y BBVA (que escala un 12,3 por ciento), han recuperado menos.

A medio camino, la cotización Bankinter ha recuperado un 18 por ciento desde aquellos niveles.

CAIXABANK (CABK)CAIXABANK (CABK) 0,07 2,35 % 17:38 h 3,09

El mercado premia a los bancos con exposición a la banca doméstica

Nuria Álvarez, de Renta 4, explica que la mayor recuperación de estas dos entidades puede tener que ver con su exposición a la banca doméstica, más acentuada en el caso de ambos bancos que en el de sus competidores.

De hecho, durante los años de la crisis financiera, cuando el mercado español era un problema más que una fuente de certidumbres, el consenso de analistas criticó con recurrencia la elevada exposición de Caixabank y Banco Sabadell al país.

“El mercado está prefiriendo posicionarse otra vez en banca doméstica”, relata la experta de Renta 4 en entidades financieras.

Ya antes del inicio de la guerra de Ucrania, las entidades con mayor exposición a la banca doméstica lideraban las subidas del IBEX 35 en lo que va de año ante la creencia de que su fuerte posición en el mercado hipotecario español las hacía especialmente beneficiarias de la política de normalización monetaria del BCE.

Pero la guerra de Ucrania supuso un golpe a la línea de flotación de estos valores, ante el supuesto impacto que el conflicto iba a tener en el crecimiento (la banca es un sector muy cíclico) y ante el riesgo de que este factor influyese en la normalización de las políticas monetarias, retrasando las potenciales subidas de tipos de interés.

Las declaraciones de Lagarde favorecen la recuperación de los bancos

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, fue bastante dura en su última intervención, abriendo la puerta a mantener el calendario previsto de subidas de tipos para embridar la escalada de la inflación. Esto permitió la recuperación de los bancos y, especialmente, de las mencionadas entidades con mayor exposición al mercado doméstico.

“Lagarde ha ayudado a la recuperación del sector. Logró que no se enfriasen aún más las expectativas de subidas de tipos -aunque no las descartó, es un riesgo que existe-. Pero eso ayudó. También, en las últimas dos semanas han repuntado las tires y eso es bueno para los bancos. Si le sumas las fuertes caídas (que dejaron puntos más interesantes de entrada); el discurso de Lagarde, que no fue tan restrictivo, y recuperación de las tires, ahí tienes la tendencia de recuperación”, afirma esta experta.

Asimismo, hay que recordar también que las entidades españolas tienen poca exposición a Rusia y menos aún en el caso de Caixabank y Banco Sabadell.

“Son entidades con poca exposición a Rusia de manera directa. De manera indirecta, a día de hoy es bastante difícil poder estimar nada en cuanto al impacto en el crecimiento económico, porque no sabemos el alcance ni la duración de la guerra. Es más un tema de preferir banca doméstica, que ha recuperado muchísimo”, añade esta experta.

Los beneficios de la fusión de Caixabank y Bankia comenzarán a verse en 2022

En el caso de Caixabank, además, se trata de una entidad que el mercado espera que comience a ver los beneficios de la fusión con Bankia, este año, después de un 2021 atípico, marcado por el proceso de fusión y el impacto de eso en las cuentas, según Álvarez.

“El valor tiene potencial a precio objetivo, de cara al plan estratégico que presentará en mayo. Después de un año 2021 muy malo en margen de intereses, en 2022 no lo esperamos mucho mejor pero sí de menos a más”, dice esta experta.