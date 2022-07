BBVA ganará 1.217M€: tres de cada cuatro euros en beneficios vendrán de México

BBVA presentará el 29 de julio unas cuentas de resultados para el segundo trimestre de 2022 en las que, si bien se espera que la entidad obtenga un beneficio neto de 1.217 millones de euros, tendrá que despejar las dudas de los inversores sobre cómo puede afectar a su crecimiento el impacto de la hiperinflación en Turquía.

Como ya explicó la revista Inversión, en su número 1.294 publicado 22 de julio, el banco dirigido por Carlos Torres reflejará en sus resultados del segundo trimestre las tendencias positivas que se vieron en el primero, recogiendo unos beneficios que serían un 8,6 por ciento superiores a los del mismo periodo del año anterior.

A pesar de este incremento, la cotizada del IBEX 35 tendrá que aclarar cuánto pueden afectar los recortes esperados en Turquía a su futuro desarrollo, para lograr que los inversores vuelvan a mirar a sus títulos con confianza, después de que estos acumulen pérdidas de hasta el 22 por ciento en lo que va de año.

BBVA sigue explotando el filón de México

De acuerdo a las estimaciones del consenso de analistas de finanzas.com, el beneficio neto de 1.217 millones de euros que obtendrá BBVA se apoyará en unos ingresos de 5.195 millones de euros que, a su vez, estarán sustentados por el buen desempeño del negocio en México.

"La capacidad de México para mantener el impulso del crecimiento de los volúmenes (8,9 por ciento en el primer trimestre) y las perspectivas de ingresos de España, dada la subida de tipos del Banco Central Europeo, podrían ser los principales impulsores de los ingresos", explican desde Bloomberg Intelligence.

Desde Alantra Equities, asimismo, auguran sorpresas en el margen de intereses del país lationamericano, vaticinando que éste saltará por encima del 10 por ciento entre abril y junio de 2022.

Así pues, México se convertiría en el gran catalizador de los resultados de BBVA, dejando unos beneficios netos que, a ojos de los expertos del banco Renta 4, supondrían casi el 75 por ciento de las ganancias del banco.

España, en cambio, vería como su beneficio neto queda impactado en 200 millones de euros a causa de la compra de 659 oficinas bancarias a Merlin Properties anunciada a mediados de junio, en una operación sobre la que también se espera que BBVA esboce cuándo empezará a producir beneficios, o un ahorro de costes.

La losa turca, otra vez

Dejando de lado el incremento esperado en México, y una mayor visibilidad sobre el futuro del negocio en España, el tema estrella de la presentación de cuentas de BBVA será la situación en Turquía, donde el banco comenzó a aplicar la contabilidad para un escenario de hiperinflación desde el 1 de enero de 2022.

Por el momento, no se espera que este marco de hiperinflación afecte gravemente a las cuentas consolidadas del banco, dado que, de acuerdo a los cálculos de Marisa Mazo, analista de GVC Gaesco, la nación otomana solo restará 14 millones de euros a la cuenta de resultados grupales.

No obstante, y tal y como explicaba la revista Inversión, lo que alimenta la incertidumbre del mercado no es el importe como tal, sino el hecho de que las pérdidas vengan de un territorio que no convenció a los inversores desde el primer momento en que BBVA planteó su compra sobre Garanti.

En este sentido, cabe destacar que desde Renta 4 proyectaban que Turquía reporte unos 44 millones de euros de beneficio neto a las cuentas de BBVA, lo que supondría un descenso de hasta el 94 por ciento respecto a su aportación del año pasado, que fue de 740 millones de euros.

Si BBVA consiguiera apaciguar las preocupaciones provenientes de Estambul, se convertiría en uno de los valores más interesantes del IBEX 35, dado que cuenta con un potencial de retorno del 51 por ciento hasta alcanzar el precio objetivo establecido por el consenso de analistas, que a fecha del 26 de julio se fijaba en 6,22 euros.

