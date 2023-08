Banco Santander vs BBVA: ¿cómo afrontan el segundo semestre?

Los bancos del IBEX 35 pagaron en bolsa la volatilidad que generó el nuevo impuesto a los bancos en Italia, en especial Banco Santander y BBVA, los dos gigantes del sector.

La sangre no llegó al río y ambos blue chips rebotaron este miércoles, después de que el gobierno de Giorgia Meloni suavizara las condiciones del impuesto tras el desplome que sufrieron los bancos italianos.

Lo ocurrido no es más que una muestra de las múltiples incertidumbres a las que tiene que hacer frente el sector financiero.

En el caso italiano, parece claro que todo fue una rabieta poco calculada por una subida de los tipos de interés que no llega a los depósitos. El problema es que ha frenado el apetito por el riesgo, pues los inversores ya no saben que gobierno será el próximo en presionar a la banca.

En este entorno más incierto, Banco Santander y BBVA fueron capaces de contener la sangría y todavía mantienen la tendencia alcista de fondo.

Por fundamentales, los analistas siguen con la confianza intacta. Banco Santander descuenta un rebote del 30 por ciento y BBVA del 26 por ciento, según el consenso de Bloomberg. Ahora bien, las fuentes consultadas por finanzas.com tienen claro que sus perspectivas técnicas se han deteriorado.

BBVA, mejor que Banco Santander

Los resultados de los dos bancos mostraron una sólida evolución del negocio, apoyado por la subida de los tipos interés. A pesar de todo, existe cierta “percepción negativa” con ambas entidades, según explicaron los analistas de Deutsche Bank en un informe visto por finanzas.com.

La justificación de los inversores “suele relacionarse con la complejidad de ambos bancos y su falta de atractivo, debido la exposición a un gran número de países y negocios”.

A juicio de los analistas, esto es un mito que hay que desmentir, pues Banco Santander, si bien es “significativamente más complejo que BBVA”, también es cierto que “está más equilibrado” y es “menos dependiente” de los mercados emergentes.

En Deutsche Bank creen que hay valor a largo plazo en Banco Santander y BBVA. De hecho, ambos tienen recomendación de comprar, con potencial alcista del 34 por ciento para el grupo cántabro (hasta los 4,75 euros) y del 43 por ciento en el vasco (hasta los 9,85 euros).

Las precauciones a tener en cuenta

Sin embargo, tras revisar los números del segundo semestre, los analistas de la entidad alemana apuntaron que “BBVA todavía puede generar más noticias positivas respaldadas por su política de devolución de capital” a sus accionistas.

“Esto nos lleva a mantener nuestra preferencia por BBVA sobre Santander”, dijo Deutsche Bank. Como catalizadores negativos a tener en cuenta, el principal riesgo es una posible disminución de la rentabilidad en México.

En el caso de Banco Santander, la entidad podría tener que hacer a una mayor presión en los Estados Unidos y unas perspectivas “menos convincentes” en el Reino Unido. Por el contrario, los expertos esperan que la evolución en Brasil sea percibida más positivamente por los inversores.

Lo que es indiscutible tanto para BBVA como para Banco Santander es la oportunidad que ofrecen las valoraciones. “Al comparar el valor relativo con los competidores, creemos que pocos (si acaso alguno) de los grandes bancos en Europa están cotizando a múltiplos más bajos”, dijo Deutsche Bank.

En concreto, tanto BBVA como Banco Santander cotizan una ratio precio/valor en libros similar, de 0,8 veces, y a cambio descuentan una rentabilidad Rote para 2024 por encima del 14 por ciento. La relación beneficio/riesgo está claramente sesgada al alza.

Las perspectivas técnicas se complican para BBVA y Banco Santander

Todos estos brotes verdes fundamentales en ambas entidades quedaron diluidos para los analistas técnicos. Banco Santander y BBVA siguen manteniendo la tendencia alcista, pero enfrentan mayores desafíos.

Respecto a Banco Santander, “hay razones para pensar en un agotamiento comprador” dijo a finanzas.com José Luis Herrera, analista técnico independiente. Estas razones son la sobre compra de corto plazo, y la aproximación a los techos del canal en los 3,75 euros.

También es cierto que el valor acabó el martes (cuando saltó la noticia del impuesto en Italia) lejos de los mínimos del día, una señal de que “la demanda todavía tiene interés”, dijo Juan Manuel Benito, experto de la firma Análisis Técnico Street.

A su juicio, “la tendencia alcista de corto plazo que comenzó en junio se mantiene totalmente viva”. El problema es si pierde la media de 70 sesiones, en los 3,38 euros, lo que podría acelerar la corrección hasta los 3 euros.

Bastante más pesimista se mostró Joaquín Robles, analista en XTB. “Soy de los que piensa que hasta no caiga a los 3 euros no me parece una buena oportunidad de entrada”. En su opinión, los máximos de marzo en los 3,85 euros serán también los máximos del año.

En cuanto a BBVA, Herrera vaticinó un potencial doble techo (figura bajista) en torno a los 7,4 euros. Pero incluso si superar estes niveles, “todo el tramo hasta los 8 euros es de fuertes resistencias”.

“Más allá de los 7,45 no vemos demasiado potencial. Se nos hace difícil que vaya a mejorar porque pensamos que habrá más volatilidad de aquí a final de año”, remachó Robles.

