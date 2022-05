Selección independiente de hipotecas a tipo fijo antes de la gran subida del euríbor

La abrupta subida del euríbor de comienzos de año ha traído consigo un leve encarecimiento de las hipotecas a tipo fijo. No obstante, las principales entidades bancarias en España descartan que este incremento de los precios sea abrupto, si no que se producirá de manera paulatina.

Al respecto, Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, explica que, “hasta que toda la banca no suba de forma uniforme los tipos fijos, no se notará un cambio real, y hay algunas entidades que no lo tienen previsto”.

Eso sí, para que ese cambio se note y sea eficaz, “todo el mercado tiene que subir hasta medio punto la hipoteca a tipo fijo, si lo suben menos (por ejemplo, un 0,1 por ciento, como ha pasado en los últimos meses) no cambiará nada”, matiza el portavoz de iAhorro.

Así, el interés de las hipotecas fijas, por ejemplo, a 25 años (las que mejor se adaptan al plazo medio al que se piden las hipotecas en España, que es de 23 años, según el INE) ha pasado del 1,41 por ciento al 1,54 por ciento.

Este lento trasladado de los precios, sin duda, ofrece una interesante oportunidad a los futuros hipotecados que busquen la estabilidad que suponen las hipotecas a tipo fijo.

Y es que este tipo de productos hipotecarios permite pagar una cuota, sin cambios durante toda la vida del préstamo, independientemente de la evolución del euríbor o de las políticas de los bancos centrales.

Las mejores hipotecas a tipo fijo

Hasta la fecha, las hipotecas a tipo fijo ofrecían interesantes precios, llegando incluso a situarse por debajo del 1 por ciento para clientes con buen perfil financiero. Ahora, los mejores préstamos a tipo fijo con cierta vinculación superan esa barrera, pero están más cerca del 1 por ciento que del 2.

Así, una de las hipotecas más competitivas que hay en el mercado es la Hipoteca Real Madrid, que comercializa Unicaja. Se trata de un préstamo hipotecario que ofrece un interés del 1,15 por ciento. Este interés también se aplica a plazos más cortos como 10 y 15 años.

Este mismo interés también lo aplica la hipoteca joven de Ibercaja (Hipoteca Vamos Fijo Joven), con un TIN también del 1,15 por ciento y a 30 años.

Por su parte Evo Banco, y para un plazo de 25 años, ofrece un interés del 1,24 por ciento. La bonificación sigue siendo el camino más fácil para que los hipotecados logren préstamos muy competitivos.

Así, los créditos vinculados de Banco Santander se sitúan en el 1,34 por ciento a 25 años, mientras que Caixabank ofrece un 1,35 por ciento y Kutxabank, un 1,45 por ciento.

La clave sigue siendo la vinculación

Para lograr estos préstamos competitivos la vinculación sigue siendo fundamental. Al respecto, Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, explica que “aunque hay algunos casos excepcionalmente exigentes, como sucede con Unicaja, que pide seis requisitos para conseguir la máxima bonificación”, mientras que Evo Banco solo pide domiciliar la nomina, junto a seguros de vida y de hogar.

Otros productos vinculados que exige la banca son, por ejemplo, mantener una posición importante en fondos de inversión o bien el gasto en tarjetas.

También en los últimos meses la banca bonifica el interés de las hipotecas si las viviendas cuentan con certificado energético.

Hipotecas a tipo variable más caras que las fijas

En un año (mayo 21 frente mayo 2022), el diferencial medio de las hipotecas variables ha pasado del 1,09 por ciento al 0,97 por ciento, según datos recogidos por Kelisto.

A pesar de que estos diferenciales se sitúan por debajo del 1 por ciento puede darse la circunstancia de que el hipotecado a tipo variable termine pagando más que a un préstamo a tipo fijo.

Por poner un ejemplo, si un cliente contrata un préstamo hipotecario con un diferencial del 0,99 por ciento y el euríbor escala al 0,40 por ciento (según las últimas previsiones) el interés que pague será del 1,39 por ciento. Este porcentaje se sitúa por encima de los mejores hipotecas a tipo fijo.

