El fin de las hipotecas baratas: hasta 800€ más por año en 2023

Los bombardeos en Ucrania y su impacto en el crecimiento económico europeo podrían haber llevado al euríbor a seguir anclado en sus mínimos, si no fuera por la inflación desbocada que estas tensiones siguen alimentando vía precios energéticos y materias primas. Ello acabará impactando en la hipotecas baratas, concedidas con el euríbor en negativo.

Esto ha hecho no solo que la Fed haya subido los tipos un 0,25 por ciento y esté sobre la mesa otro 0,50 por ciento en la próxima reunión, sino que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga inalterados (para sorpresa del mercado) comenzar a subir tipos antes de que acabe el año.

Publicidad

Esa tendencia traerá ganadores y perdedores. Dentro de los primeros, la banca ya se frota las manos, que verán como este incremento impacta de manera positiva en unos márgenes que llevaban sufriendo desde que el indicador se situó en negativo en febrero de 2016, mientras que para los segundos supone el fin de las hipotecas baratas.

El euríbor cerrará marzo en el -0,293%

El indicador al que se referencian la mayoría de hipotecas ha experimentado un inicio de año fulgurante. Solo en los tres primeros meses se anota una subida del 62 por ciento, lo que le ha llevado a cotizar en tasa diaria en el -0,186 por ciento, aunque también es cierto que hubo altibajos, especialmente con la invasión rusa a Ucrania y la posibilidad de que el BCE retrasara la subida de tipos.

En cuanto a la tasa mensual, el indicador se prepara para cerrar marzo en el –0,293 por ciento el nivel más alto desde julio de 2020. Esto supondrá que, de media, una hipoteca se encarezca 150 euros al año.

No obstante, a partir de abril, el rally del euríbor se debería moderar para ir acompasándose con los tipos de interés. Hasta que no se confirme la primera subida del precio del dinero, el indicador no debería abandonar el terreno negativo.

Publicidad

Publicidad

Menos abrupta ha sido la subida del euríbor a tres meses, que actúa como referencia para las operaciones entre los bancos, ya que se anota desde comienzos de año un incremento del 12 por ciento hasta situarse la media en el -0,49 por ciento.

La banca ya ve el euríbor en positivo

Si finalmente se produce la subida de tipos por parte del BCE,el euríbor se va a ir acercando a cero progresivamente, señala Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

“A día de hoy esperamos que el euríbor se acerque a cero, pero que no llegue a positivo. Esto es con lo que sabemos hoy, pero en unos días la previsión podría cambiar”, insiste.

Más optimista es la banca. El servicio de estudios de Caixabank prevé que el euríbor vuelva a terreno positivo ya este año. En concreto, el índice podría cerrar en el 0,13 por ciento. Y para 2023 podría seguir escalando hasta el 0,80 por ciento.

Este movimiento sí que puede ser un quebradero de cabeza para los hipotecados, ya que el incremento de sus cuotas podría rebasar los 800 euros al año.

Publicidad

La banca se vuelca en las hipotecas a tipo variable

La banca ya está descontando que el euríbor entrará en positivo este año. Por este motivo, están encareciendo sus préstamos a tipo fijo y, paralelamente, rebajando los de tipo variable.

En total cuentan con 400.000 millones de euros en estos productos, lo que supone el 80 por ciento y las perspectivas es que sigan subiendo, precisamente por este vuelco por parte de la banca.

Como recuerda Colombelli, en las últimas semanas, varias entidades ya han subido sus tipos de interés de sus hipotecas a tipo fijo y otras están endureciendo los criterios de concesión de las mismas.

Además, “están reaccionando con las subidas de los tipos de interés y ofertando hipotecas variables en lugar de hipotecas fijas. A partir de ahora ya no va a ser tan ventajoso contratar una hipoteca fija o subrogarse a una hipoteca fija”, insiste el experto.

Publicidad

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram