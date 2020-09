Pharmamar. Lurbinectedina mejora los 'retratamientos' del cáncer de pulmón

Pharmamar presentó en congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) nuevos resultados de su medicamento lurbinectedina (Zepzelca) para el tratamiento en segunda línea del cáncer de pulmón microcítico en pacientes sensibles a platino.

Los datos presentados ofrecen más información sobre el estudio de fase II con el que Pharmamar ya obtuvo la aprobación para el medicamento en los Estados Unidos.

El contexto. El tratamiento estándar en primera línea para este tipo de cáncer es con platino. Un paciente sensible a platino es aquel que recibe el tratamiento en primera línea y no recae en 90 días. Si no responde o recae antes, es resistente.

En los pacientes sensibles, en algunas ocasiones se les vuelve a dar platino, es decir, se repite la primera línea de tratamiento. Para Pharmamar, que este lunes se estrena en el IBEX 35, estos resultados son clave.

¿Qué aportan los nuevos datos?

Lurbinectedina funciona para ambos tipos de pacientes, los sensibles a platino y los resistentes. Pero los nuevos datos sugieren que el medicamento se comporta mucho mejor en los pacientes sensibles a platino.

De esta forma, los datos sugieren que lurbinectedina podría ser una alternativa a ese segundo tratamiento con platino.

Seguridad. La eficacia es importante pero también el hecho de que el medicamento sea tolerable y seguro.

En este sentido, Pharmamar apunta que el compuesto tiene un perfil “alentador” en comparación con otras alternativas. En particular, en lo que respecta a la toxicidad hematológica, que es menor que en los tratamientos históricos con platino.

Reacción en el grupo. El Dr. Ali Zeaiter, director de Desarrollo Clínico de PharmaMar, asegura que “estos resultados son convincentes en comparación con los datos disponibles sobre opciones alternativas en pacientes similares”.

Además, Zeaiter asegura que “este grupo de pacientes sensibles con un intervalo libre de quimioterapia igual o superior a 90 días puede considerarse particularmente beneficiado, con una notable mejora de la supervivencia global".

En bolsa. Las acciones de Pharmamar han reaccionado a la publicación de estos datos con caídas del 2,6%, lo que deja al valor por debajo de la cota de los 100 euros que recuperó hace unos días.

La entrada en el sectivo más importante de la bolsa española podría suponer un impulso por parte de los fondos de inversión que replican al índice.

Al valor no le sentó bien el 'contrasplit' ejecutado este verano y que supuso caídas de casi el 40%. Estaba pensado para dar empaque a la acción y allanar el previsible salto a Wall Street pero tuvo el efecto contrario.