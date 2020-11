BBVA contempla otras opciones además del Sabadell para su fusión

BBVA contempla otras opciones además de el Sabadell para su fusión. Según el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç, el proceso "acaba de empezar" pero existen "muchas oportunidades ahí fuera".

"No seguiremos adelante si esta no aporta una clara creación de valor. No nos sentirmos forzados a nada, tenemos la obligación de analizar las opciones", apuntó el ejecutivo este miércoles en un foro organizado por Deloitte y ABC.

"Tenemos que mirar la oportunidad de Sabadell en el contexto de muchas otras cosas que podemos hacer con la flexibilidad que nos otorga la venta de la filial en EE.UU." señaló Genç, sobre el efecto del último movimiento anunciado esta misma semana por BBVA y que le reportará 9.700 millones de euros.

Más apoyo estatal

El consejero delegado del banco vasco también reclamó más ayudas estales a las empresas para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus. "Los gobiernos deben ayudar a las buenas empresas solventes, porque cuando todo esto pase estarán allí para siempre", reseñó.

Unas declaraciones en sintonía con las que viene mostrando el Banco Central Europeo (BCE). Desde hace meses, el supervisor financiero reclama más concentraciones en la banca europea para mejorar la caída de la rentabilidad arrastrada en los últimos años y que ha pronunciado la crisis sanitaria.

La reciente venta de su división estadounidense le da a BBVA, por tanto, mayor margen de maniobra para escoger a su futuro compañero de viaje.

El Banco de España concede margen para más fusiones.

Este mismo miércoles, la subgobernadora del Banco de España (BdE), Margarita Delgado, apuntó en que existe "cierto margen" para las futuras fusiones de la banca española

La concentración se encuentra, según Delgado, en un nivel "medio-bajo" en comparación con la media europea

Un nivel que seguirá siendo "moderado" a pesar de que se confirmen las fusiones de BBVA y Sabadell, Bankia y Caixabank o la de Unicaja y Liberbank

En este sentido, para que prosperen, el BdE recomienda tener en cuenta "la complementariedad geográfica de productos y clientes"