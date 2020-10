Abengoa. La Junta de Andalucía cambia de postura y podría superar los 20 millones en ayudas

La Junta de Andalucía parece estar dispuesta a aceptar la petición de 20 millones de euros de Abengoa, incluso el importe podría sería superior, para formar parte de la reestructuración del grupo y estudia la fórmula jurídica con la que blindar su intervención.

El vicepresidente regional, Juan Marín, manifestó este martes que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz están analizando si existe una fórmula o marco jurídico por el cual la Junta pueda realizar una inyección económica a la multinacional.

Se trata de un giro en el lenguaje y la postura del equipo de Juanma Moreno respecto a su posición en la reestructuración de la sevillana pues, hasta la fecha, la negativa a aportar el montante solicitado por Gonzalo Urquijo era el discurso dominante.

Contactos con Abengoa

Marín fue el encargado de realizar un cambio en el lenguaje de la Junta respecto a la relación y posibilidades del Ejecutivo en relación a Abengoa.

El pasado domingo aseguró que mantenían una “comunicación permanente” con la dirección de la ingeniera y que están en “búsqueda de soluciones”.

El vicepresidente insiste en ello al apuntar que tanto el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el de Transformación Económica, Rogelio Velasco, continúan con los contactos con el equipo de Urquijo.

A su vez, en un guiño al consejo de administración, aplaude la labor por salvar de la quiebra a una compañía que emplea a más de 2.500 trabajadores andaluces.

La petición de UGT

Unos trabajadores que llevan meses sin cobrar las nóminas y de los cuales 1.100 estuvieron convocados a paros de producción el viernes por el sindicato mayoritario de la empresa, UGT.

Este sindicato recogió firmas para que la Junta de Andalucía intercediese con una inyección de capital que dé viabilidad a la nueva sociedad matriz, Abenewco 1.

La dirección de Abengoa mantiene su postura que sin los 20 millones de euros de la Junta le es imposible abonar los sueldos pendientes con la plantilla desde el verano.

Transparencia y visibilidad

Pese al cambio de postura, el Ejecutivo andaluz insiste en que cualquier medida será dentro del marco jurídico autonómico.

"Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco. Si se encuentra se hará, si no aparece el marco no se realizará", comentó Marín.

Unas declaraciones que hacen referencia al temor de la Junta de verse en los banquillos como en el pasado por falta de transparencia e información sobre la reestructuración.

Por el momento, la sociedad mantiene el plazo del 15 de octubre como fecha límite para que la Junta firme el apoyo al rescate. El plazo, ampliado en 15 días desde la fecha tope inicial, se produjo tras contar con el visto bueno al mismo de los principales acreedores.