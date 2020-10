Abengoa. Los minoristas recurren este viernes las cautelares al rescate

Los accionistas minoritarios de Abengoa agrupados bajo la plataforma de Abengoashares recurren este viernes ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado Mercantil 1 Sevilla de no suspender cautelarmente el acuerdo de reestructuración.

El juez Javier Carretero estimo en su auto que no había lugar a una suspensión ya que la tutela y la demanda del acuerdo estaban garantizadas.

La posición de los minoritarios tras conocer el dictamen fue que “el partido no había terminado” y que recurrirían. Ese momento ha llegado y los abogados de Abengoashares presentaron este viernes el recurso ante la siguiente instancia superior de la justicia andaluza.

Cuestión de liquidez

Este viernes también se produce la huelga en el centro de Palmas Altas en Sevilla en la que se ha llamado a realizar paros a 1.100 trabajadores para reclamar el pago de las nóminas atrasadas.

Desde Abengoashares señalan al respecto que la multinacional ha destinado un 14% más a gastos financieros que a nóminas en los últimos años, según las cuentas de la ingeniera.

“Abengoa ha invertido 992 millones de euros en su personal, mientras que ha gastado 1.128 millones en gastos desde 2017”, señalan.

Fuentes conocedoras de la situación señalan a finanzas.com que la caja de Abengoa es superior a los 200 millones de euros desde 2018 y que, justo, los de junio de 2020 no están publicados “quizá para no demostrar que los impagos de salarios no se deben a falta de liquidez, sino a una estrategia pensada para presionar a la Junta”.

Estas mismas fuentes comentan que Abengoa debe mantener un nivel de liquidez de “por encima de los 200 millones según acuerdo con los bonistas y, por lo visto, no debe rebajarse ese nivel ni para pagar a los trabajadores”.

Gonzalo Urquijo se mantiene firme. La dirección de Abengoa mantiene que para pagar las nóminas necesita de los 20 millones de la Junta.

La Junta de Andalucía se mantiene inamovible en su decisión de no aportar los 20 millones de euros al esgrimir que no tiene mecanismos para ello, mientras insisten en la necesidad de transparencia.

La oposición al Ejecutivo andaluz, liderada por el PSOE, insisten en que sí se pueden dar esos 20 millones de euros y no comprenden los motivos para no apoyar a una empresa que emplea a 2.500 trabajadores en la región.

Mismo argumento esgrimen desde la compañía al afirmar que los mecanismos existen.

Abengoa dio de plazo a la Junta hasta el 15 de octubre tras lograr que los bonistas y acreedores aceptasen ampliar el plazo para logar el sello de Andalucía.