El descalabro de las criptos asociadas a videojuegos obliga a reinventar el modelo

Las criptos asociadas a los videojuegos más populares del mercado encajaron una caída de entre el 70 y el 80 ciento en lo que llevamos de año, lo que disparó las alarmas entre los inversores.

Uno de lo casos paradigmáticos es el desplome del SLP, el token de uso del juego Axie Infinity, que pierde un 80 por ciento desde enero.

La abundancia de oferta monetaria de este token o el hackeo que sufrió el videojuego son algunas de las razones que explican el hundimiento de estas criptos, tal y como se explicó en el podcast La Mina de finanzas.com.

Pero más allá de esta circunstancia, lo cierto es que otras criptomonedas asociadas a videojuegos han corrido la misma suerte.

Es el caso de mana, el token de Decentraland, que pierde un 69 por ciento, o de sand, la moneda de The Sandbox, que cae el 78 por ciento. Ambas compañías están desarrollando dos de los modelos más prometedores de metaverso.

¿Se está pinchando la burbuja de las criptos de los videojuegos?

En el mercado existe el miedo a que todo salte por los aires, como sucedió con la crisis de las compañías puntocom.

“No creo que haya una burbuja que pinchar, ni siquiera que sea un problema asociado a la industria de los videojuegos”, dijo a finanzas.com Miguel Caballero, CEO y cofundador de Tutellus.

Las correcciones que está habiendo en los mercados son similares, especialmente entre las compañías tecnológicas, a juicio de este experto. Sin ir más lejos, cita los casos de Netflix o Alibaba, que registran caídas en el último año superiores al 60 por ciento.

Las razones que explican la caída

No obstante, los expertos consultados culpan de las caídas a la propia volatilidad desatada en el mercado tras el crack de terra, a las caídas generadas por el ajuste monetario de los bancos centrales y a los excesos que también se han cometido en este nicho tan particular.

“Lo que ha pasado es que ha habido un exceso, hay más juegos que jugadores y además, si se prima la moneda sobre la diversión, la gente comienza a especular y cuando se aburren se van”, dijo a finanzas.com Javier Molina, portavoz de eToro en España.

En el caso de las monedas asociadas a metaversos, como The Sandbox, ha sucedido que el número de usuarios de estos metaversos ha caído y “las métricas de uso no proyectan un escenario de crecimiento”, añadió Alberto Toribio, embajador de Cryptoplaza.

En consecuencia, el mercado ha penalizado por igual a todos los proyectos en esa tendencia de los metaversos, aunque, los videojuegos forman parte de un grupo con una proyección de crecimiento diferente a los metaversos, recordó este experto.

Los excesos del mercado

Que los tokens de videojuegos estén viviendo una corrección parecida “es hasta normal”, añadió Caballero, que también apuntó a la teoría de los excesos.

“Venimos de un año donde quizás ha entrado demasiado dinero y muy rápido al mercado cripto”, dijo el CEO de Tutellus. Tanta volatilidad tiene sus riesgos y es lo que se está pagando ahora.

Parte de la corrección “puede ser por ese exceso de liquidez que ha entrado en los mercados cripto, sobre todo en la industria del videojuego y que en un momento de caída general del mercado se acentúa todavía más”, recalcó Caballero.

Quizás lo que ha habido es “una sobrevaloración de expectativas por parte de mucha gente que se ha metido en este mercado pensando que se iba a enriquecer en dos días, sin entender de criptomonedas o tokens NFT”, añadió.

Modelo de negocio sostenible, pero mejorable

La cuestión es que el modelo de negocio de estos videojuegos, conocido como ‘play2earn’ (jugar para ganar), no peligra. “Están aquí para quedarse, pero tienen que encontrar modelos que los hagan atractivos en el tiempo”, indicó Toribio.

De hecho, “tiene mucho sentido el tener economías dentro de los juegos, sobre todo por la posibilidad de tener propiedad privada digital”, dijo Molina. A su juicio, “tiene que hacer una vuelta hacia los juegos que sean más divertidos, con tokens que ofrezcan más utilidades”.

Por ahora, quien más afinado con este modelo de negocio es Axie Infinity, que prepara el lanzamiento de Axie Origin, una nueva generación que podría dar un impulso al token. “Veremos si el modelo permite sostener el juego a largo plazo”, dijo Toribio.

En opinión de Caballero, la dinámica de los modelos ‘play2earn’ es sostenible a largo plazo, lo que no quita que no puedan mejorar. “Son modelos sostenibles a largo plazo, pero no resultan tan sencillos de implementar”.

Se puede ganar dinero jugando, pero este modelo se tiene que sofisticar y tiene mucho que pulir. Es lo que se espera de los juegos de segunda generación que vendrán en los próximos meses y que previsiblemente desplazarán a los actuales, como sucedió con los buscadores en Internet.

