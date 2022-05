eDreams Odigeo se dispara tras batir récord de ingresos y prescindir del rescate de la SEPI

La cotización de la agencia de viajes online eDreams Odigeo se disparó más de un 12 por ciento después de que la compañía redujera a la mitad sus pérdidas y batiera récord de ingresos en su ejercicio fiscal de 2022.

La evolución del negocio llevó al grupo a retirar la solicitud de rescata a la SEPI que hizo en octubre de 2021 por importe de 65 millones de euros, una cantidad que la compañía ya no necesita.

Los resultados mostraron que eDreams Odigeo consiguió los mayores ingresos de su historia, al alcanzar los 382,6 millones de euros, el 244 por ciento más. Además, fue capaz de recortar las pérdidas a la mitad, hasta los 64,5 millones de euros.

eDreams deja atrás la pandemia y resiste a la guerra

Al igual que el resto de los valores turísticos, eDreams Odigeo también sufrió en sus cuentas el impacto del coronavirus, aunque fue el mejor valor del sector durante la pandemia.

La compañía siguió explotando el negocio de las suscripciones prime, pero al mismo tiempo se quedó sin potencial alcista en bolsa.

No obstante, los resultados que acaba de presentar muestran que la agencia alcanzó los 12,5 millones de reservas, un 10 por ciento por encima de los niveles previos al Covid-19 y nuevo récord para la compañía.

Ni siquiera el efecto de las variantes delta y ómicron frenaron el deseo de viajar. Es más, incluso con la guerra en Ucrania, las reservas aumentaron el 34 por ciento en marzo, el 52 por ciento en abril y el 58 por ciento en lo que llevamos de mayo, respecto a los mismos meses de 2019.

Una de las palancas de eDreams es su modelo de suscripciones prime. En el ejercicio fiscal que acaba de cerrar, la compañía sumó más de 1,8 millones de nuevos miembros, llegando hasta los 2,9 millones de personas registradas en este programa.

Además, Los ingresos medios por usuario (ARPU en el argot financiero) aumentaron un 55 por ciento y se situaron en 88 euros por miembro.

El atractivo ‘value’ de eDreams

El modelo de negocio de eDreams Odigeo y el castigo que ha sufrido en el mercado ha hecho de este valor uno de los objetivos para los fondos ‘value’.

Es el caso de Lift AM, una gestora especializada en inversores de valor que ha apostado por lso bonos de eDreams. “Es una compañía que nos encanta y está constantemente mirando el largo plazo”, dijo Francisco Soriano, socio de activos cotizados, en el podcast El cierre de finanzas.com.

Preferimos el bono. Es una empresa que me encanta y nos gusta que está Permira detrás y está constantemente mirando el largo plazo, lo que penalizó el valor. Si no fuera or el covid habría generado muchísima caja y no se puede olvidar la excelente gestión que ha tenido los gestores de la empresa.