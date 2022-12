Ideas de trading en Banco Santander: cruce dorado de medias y objetivo alcista del 14%

Las acciones de Banco Santander pausaron el prometedor rebote que llevaban en noviembre y sufrieron por los mismos temores que lastraron al IBEX 35 en la recta final del año.

Sin embargo, la estructura de mejor técnica del banco cántabro sigue intacta, lo que convierte a la entidad en uno de los valores a vigilar en caso de que finalmente haya un rally de Navidad en la bolsa española.

El nuevo consejero delegado del banco, Héctor Grisi, que tomará posesión del cargo el 1 de enero, se encontrará con una acción que todavía no ha sido capaz de recuperar los niveles previos a la pandemia, pero que descuenta un potencial alcista del 45 por ciento, según el consenso de analistas de finanzas.com.

La fe de los analistas contrasta con el escepticismo del mercado, que ven en Brasil el talón de Aquiles de Banco Santander. El país está al borde la recesión, lo que ya se está dejando notar para mal en la expansión del crédito.

Por el contrario, Banco Santander, como el resto de grandes entidades europeas, está en posición de sacar partido al incremento de los tipos de interés, todo un alivio para el margen de intereses. El último mensaje del BCE es inequívoco. El precio del dinero subirá más.

Cruce dorado a la vista en Banco Santander

Tras la pausa bursátil de este lunes, los títulos de Banco Santander están a punto de abrir una ventana de trading para operaciones de compra. Estos son los parámetros a desplegar según los expertos consultados por finanzas.com.

Nivel de entrada . La zona de compra para tomar posiciones en el valor está en los 2,72 euros en los que prácticamente se está moviendo la cotización. Aquí “se estaría produciendo un cruce dorado, ya que la media de 50 sesiones cruzaría al alza la media de 200 sesiones”, dijo el director de análisis de Inversión y finanzas.com, Josep Codina .

. La zona de compra para tomar posiciones en el valor está en los 2,72 euros en los que prácticamente se está moviendo la cotización. Aquí “se estaría produciendo un cruce dorado, ya que la media de 50 sesiones cruzaría al alza la media de 200 sesiones”, dijo el director de análisis de Inversión y finanzas.com, . Objetivo de subida . El cruce dorado está en la hoja de ruta técnica. De hecho, la media de 200 sesiones está cogiendo pendiente positiva. El primer objetivo de la estrategia “son los máximos previos en torno a los 2,86 euros, y para ir luego a buscar los 3,1 euros como siguiente referencia”, añadió Codina. Hasta aquí, el potencial es del 14 por ciento.

. El cruce dorado está en la hoja de ruta técnica. De hecho, la media de 200 sesiones está cogiendo pendiente positiva. El primer objetivo de la estrategia “son los máximos previos en torno a los 2,86 euros, y para ir luego a buscar los 3,1 euros como siguiente referencia”, añadió Codina. Hasta aquí, el potencial es del 14 por ciento. Extensión del movimiento . Es más, “la superación de los 2,9 euros podría llevar de nuevo al rango entre los 3-3,5 euros, objetivo para los próximos meses”, explicó a finanzas.com José Luis Herrera, analista en Banco de Inversión Global (BIG).

. Es más, “la superación de los 2,9 euros podría llevar de nuevo al rango entre los 3-3,5 euros, objetivo para los próximos meses”, explicó a finanzas.com José Luis Herrera, analista en Banco de Inversión Global (BIG). Cobertura. Los expertos consultados explicaron que la acción del precio podría encontrar cierta resistencia en la zona psicológica de los 3 euros. El nivel que no debería perder son los 2,66 euros, opinó Codina. Por eso, hay que colocar un stop loss en los 2,6 euros.

Un sector que apunta a la recuperación

Por fundamentales, el 69 por ciento de los analistas que cubren a Banco Santander recomienda comprar, el 28 por ciento mantener y solo el 3 por ciento opta por vender.

Los analistas de Goldman Sachs acaban de incluir al banco cántabro entre sus ideas clave de inversión, junto a gigantes europeos como UBS, Deutsche Bank, Unicredit, ING, Intesa, ABN Amro, Natwest y Barclays, entre otros.

En su opinión, la recesión de la economía europea será menos profunda de lo que espera el mercado. Además, el incremento de tipos mejora el entorno operativo de las entidades financieras.

Por esta razón, los expertos del banco estadounidense proyectan un crecimiento medio del margen de intereses en 2023 del 11 por ciento, lo que se traducirá en un incremento del 7 por ciento en los beneficios.

Igualmente, las valoraciones juegan a favor de Banco Santander. En concreto, la entidad cotiza con un PER 2022 de 4,8 veces, frente a su PER medio histórico de 12,2 veces, según calcularon en GVC Gaesco. Además, su rentabilidad por dividendo es del 8,7 por ciento, con un pay out del 50 por ciento.

