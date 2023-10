La rentabilidad de las letras del Tesoro se pone a prueba tras el frenazo del BCE

El Tesoro de España volverá a financiarse en los mercados las próximas semanas, cuando tiene cuatro subastas de deuda programadas, en un contexto marcado por el frenazo a las subidas de los tipos de interés que el Banco Central Europeo aprobó esta semana.

En concreto, el Banco Central Europeo decidió este jueves realizar una pausa después de diez subidas consecutivas de los tipos de interés para controlar la inflación.

De este modo, aprobó dejar los tipos de interés sin cambios en el 4,5 por ciento, por primera vez en más de un año.

Dado que la política monetaria tiene un impacto muy directo en la rentabilidad de la renta fija y, en concreto, en los retornos que se fijan para la deuda soberana, las subastas del Tesoro previstas para el mes de noviembre servirán para medir la temperatura del mercado a este respecto.

La rentabilidad de las letras españolas, en máximos de una década

Aunque no está claro que la de septiembre fuera la última subida de tipos del BCE, algunos los expertos sí creen que lo ocurrido podría moderar ligeramente la rentabilidad de la renta fija que, en el caso de las letras del tesoro, está en máximos de una década.

“El BCE considera que ha hecho lo suficiente por ahora y que los tipos se mantendrán probablemente en el nivel actual hasta bien entrado 2024 (…). Por este motivo, la reunión puede considerarse moderada. Es posible que, a corto plazo, veamos unos rendimientos más bajos y un euro más débil”, ha escrito al respecto Marco Meijer, gestor y adjunto al responsable de Renta Fija de MIFL.

Aunque no hay nada seguro. De hecho, la mayoría de especialistas abren la puerta a eventuales subidas futuras de los tipos por parte del BCE.

“¿Ha llegado entonces el momento de prepararnos para futuros recortes de tipos? No, de hecho, Lagarde ha citado textualmente que en esta reunión no se han discutido recortes de tipos, reiterando que los tipos de interés son las mejores herramientas que tiene el BCE para combatir la inflación. El hecho de que se hayan mantenido firmes y sin cambios por esta vez, no significa que no puedan acordar más subidas de tipos en futuras reuniones”, reflexiona Silvia García, gestora de Creand Asset Management.

Así las cosas, está por ver la rentabilidad a la que se cerrarán las subastas de deuda del Estado previstas en noviembre.

Las subastas de letras de noviembre

Según el calendario colgado en la web del Tesoro, la primera cita ocurrirá el jueves 2 de noviembre, cuando se celebrará una emisión de bonos y obligaciones del Estado de largo plazo.

A continuación, la siguiente ocasión para medir el estado de ánimo del mercado será el martes 7 de noviembre, cuando está prevista una subasta de letras a 6 y 12 meses.

En la anterior emisión de letras a esa duración, el Tesoro tocó niveles de rentabilidad récord de la última década, en el 3,823 y el 3,862 por ciento, respectivamente.

Una semana después, el martes 14 de noviembre, se celebrará otra subasta de deuda de corto plazo pero, en este caso, de letras a 3 y 9 meses.

En la anterior subasta del mismo plazo, el Estado batió un récord de rentabilidad al colocar las letras a 9 meses en el 3,802 por ciento; mientras que los intereses del papel a 6 meses se elevaron hasta el 3,556 por ciento, en máximos de 2011.

Finalmente, las citas del mes se cerrarán el jueves 16 de noviembre con una subasta de bonos y obligaciones del Estado.

