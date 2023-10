El BCE deja de tensar la cuerda

Después de 10 subidas consecutivas, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mandó parar. Y los mercados los agradecieron.

Estaba descontado que mantendría los tipos en el 4,50 por ciento, después de más de un año subiendo sin parar.

Pero hasta que no se conoció la decisión, las bolsas no estaban para muchas bromas. Recuperaron claramente terreno, aunque antes del cierre flaquearon y, en algunos casos, no lograron el objetivo de cerrar en verde.

Los bonos también recuperaron terreno. Además, se vieron sorprendidos por una primera lectura del PIB del tercer trimestre en EEUU, superior a la esperada al situarse en el 4,9 por ciento, cuando en el trimestre anterior tan sólo alcanzó el 2,1 por ciento.

En su discurso, Christine Lagarde reconoció que la inflación va camino de moderarse por un efecto base, pero va seguir alta durante bastante tiempo. Por eso, los tipos de interés se mantendrán bastante tiempo en estos niveles elevados.

Recalcó que, aunque ahora se haya suspendido el proceso de subidas, no hay nada que impida que se pueda retomar. Las tensiones en Oriente Medio pueden provocar aumentos en los precios de la energía, lo que puede cambiar el escenario.

Admitió la debilidad de la zona euro, pero a pesar de ello en el Consejo de Gobierno del BCE no se abordó cuándo empezarán a bajar los tipos, cree que es pronto para hablar de ello.

Como dato importante destacó que antes de final de año estará finalizada la reforma fiscal en la UE, que ayudará a reactivar la economía en los próximos años.

Como Lagarde no se salió del guion en su discurso, y a pesar de la volatilidad vivida con el resto de publicaciones de datos y de resultados, las bolsas europeas salieron de los mínimos del día y, en algún caso, quedar tímidamente en positivo.

