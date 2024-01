Nueva oportunidad para comprar letras del Tesoro antes de que bajen más 

El Tesoro regresará al mercado el próximo martes 16 de enero para vender deuda del Estado de corto plazo, en un contexto de lenta bajada de las rentabilidades de la renta fija soberana.

En concreto, la institución pública subastará letras a 3 y 9 meses en una emisión para la que todavía no ha anunciado el objetivo de captación (pero que, previsiblemente, se situará entre los 4.500 y los 5.500 millones de euros, como viene siendo habitual para las colocaciones de papel a estos plazos).

Por eso, la del martes supondrá una nueva oportunidad para que los inversores compren letras del Tesoro antes de que las rentabilidades caigan aún más.

Y es que los intereses que pagan estos activos llevan un lento pero inexorable goteo a la baja desde que el Banco Central Europeo dejó de subir los tipos de interés oficiales, en su reunión de finales de octubre.

Las letras a 9 meses pagan el 3,485%

Así, por ejemplo, la última emisión de letras a 9 meses, celebrada el 12 de diciembre pasado, se cerró con unos intereses medios del 3,485 por ciento, por debajo de los máximos de 3,802 por ciento que llegaron a tocar en octubre.

En ese sentido, es de esperar que los retornos sigan contrayéndose paulatinamente, ante la expectativa de recortes de los tipos de interés del BCE durante 2024.

Específicamente, el mercado augura hasta seis recortes de tipos en 2024. El primero de ellos ocurriría tan pronto como en el mes de marzo y sería de una magnitud de 25 puntos básicos, según las previsiones de los inversores.

En concreto, estos otorgan una probabilidad de ocurrencia del 65 por ciento a esta posibilidad que, sin duda, provocaría una aceleración de las caídas de la rentabilidad de la deuda pública.

¿Habrá más oportunidades para comprar letras?

Si bien, algunos expertos creen que la del martes no va a ser la última oportunidad para comprar letras del Tesoro cerca de máximos, pues consideran que la caída de los retornos (y de los tipos del BCE) va a ser algo más lenta que hasta ahora.

“A corto plazo, no veo más ajustes en las próximas subastas tanto en cuanto el BCE no comunique bajadas de tipos. Además, no los veo bajando con contundencia”, ha dicho Antonio Castelo, analista de iBroker, por poner un ejemplo.

“El mercado parece haber asumido que se producirá una bajada de tipos este año y ahora se mantiene a la expectativa de nuevos mensajes por parte de los bancos centrales”, coincide Sofía Antón, directora de Aurigabonos.

En la misma línea se manifiesta Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad: “La deuda pública española puede ser, prácticamente en todos sus plazos, una buena opción. Nuestras perspectivas para la deuda española son francamente buenas: es un muy buen activo para invertir para todos aquellos inversores que tengan un perfil a medio plazo".

La salvedad de las letras a 3 meses

En todo caso, es preciso recordar que las letras a 3 meses se han salvado de la tendencia vivida por el resto de la deuda pública (tanto letras, como bonos y obligaciones).

De momento, es una de las pocas referencias soberanas (sino la única) que todavía no se ha visto afectada por los recortes de rentabilidad.

En la última subasta de ese plazo, ocurrida el 12 de octubre pasado, estas letras se colocaron a una rentabilidad del 3,58 por ciento, en máximos históricos de todos los tiempos.

Por eso, está por ver lo que ocurrirá en la colocación del próximo martes con la rentabilidad de la deuda del Estado de más corto plazo (esta de 3 meses).

