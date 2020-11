El mercado de bonos verdes acelerará en 2021

La emisión de bonos verdes se está acelerando en el último trimestre del año en un mercado que encara 2021 con previsiones de crecimiento. Especialmente en Europa, donde se espera la emisión de una cantidad significativa a partir del próximo año.

A principios de octubre se supèró la barrera del billón de dólares emitidos en deuda tanto de países como de compañías privadas. Solo entre enero y septiembre representaron el 47% de la denominada deuda sostenible de todo el mundo.

En los nueve primeros meses del año se emitió, además, más deuda que en el conjunto de 2019, 200.000 millones de dólares, unos 170.000 millones de euros .

"No me sorprende que se haya alcanzado este umbral. La crisis del Covid ha retrasado el momento en el que se alcanzaría, pero no podría descarrilar el objetivo en sí. Creemos que seguirá creciendo rápidamente en los próximos años", señala Bertrand Rocher, de la gestora Mirova.

Según el analista, el mercado de bonos verdes se alzará el próximo año hasta un total de 300.000 millones de dólares, lo que supondría triplicar el volumen de emisiones en tan solo dos años.

La evolución del mercado

Entre los factores que propiciaron el crecimiento en la última década, Rocher señala que existe "una combinación de elementos". Entre ellos, "mayores volúmenes", "diversificación en términos de industrias y geografías" o "mejores clasificaciones".

Todo ha resultado en que lo que comenzó siendo un "nicho de mercado" se haya convertido en un "mercado completo por derecho propio".

"Parece que los modelos de negocio de muchas empresas están dando vueltas en U y, como consecuencia, algunas industrias tradicionalmente con menos rendimiento suelen estar al mando de los planes de transformación de sostenibilidad", apunta Rocher.

La posición de Europa

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció en septiembre que la emisión de bonos verdes pasaría a formar parte de las medidas de estímulos monetarios del organismo para sufragar el impacto de la pandemia.

Las declaraciones de Lagarde concuerdan con las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también en septiembre. Entonces, aseguró que la cantidad emitida podría rondar los 225.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, alrededor del 30% del paquete.

Von der Leyen detalló, además, las 150 nultinacionales en las que se apoyarían los programas a través del Corporate Leaders Group (CLS), la plataforma de inversión lanzada.

Empresas destacadas que forman parte del CLS.

Tecnológicas: Google, Microsoft

Bancos y fondos: Deutsche Bank, Amundi, Allianz

Energía: Engie, Iberdrola

Otros sectores: Coca-Cola, Ikea, Inditex, Renfe, Astrazeneca

No obstante, otros inversores están "cerrando la brecha" con sus pares europeos, según apunta Rocher. "Emisores chinos y estadounidenses [...] están alcanzando a los europeos no solo en cuanto a volúmenes, sino también en cuanto a la calidad de los marcos de los bonos que emiten", explica.

Oportunidad para la banca

Los bancos españoles también se han sumado a la emisión de bonos de deuda sostenible. Caixabank fue el último en sumarse esta semana con el lanzamiento de su primer bono por importe de 1.000 millones de euros para financiar proyectos de energía renovable. La demanda superó los 4.500 millones.

BBVA, por su parte, se convirtió esta semana en la primera entidad española en la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq (NSBN, por sus siglas en inglés) después de que el pasado julio anunciase su primera emisión, al igual que Caixabank, de 1.000 millones de euros.

Su incorporación supone, además, la entrada a uno de los mayores mercados de deuda sostenible del mundo, en la que están presentes gigantes de la banca de inversión como Bank of America, Crédit Agricole o APG.