La UE emitirá 225.000 millones en bonos verdes para el fondo anti Covid

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció este miércoles que el 30% del fondo de recuperación por la pandemia del bloque comunitario, fijado en 750.000 millones de euros, se financiará a través de la emisión en bonos verdes.

En total, 225.000 millones, a los que se sumará otro 20% -150.000 millones- en el proceso de transformación digital europea.

Von der Leyen explicó durante la presentación del discurso de Estado el nuevo objetivo comunitario para cumplir con el Pacto Verde Europeo. La propuesta eleva la reducción de gases contaminantes para 2030, anteriormente fijada en el 40% del volumen actual, hasta el 55%.

"Reconozco que este aumento es demasiado para algunos e insuficiente para otros. Pero nuestro estudio muestra claramente que nuestra economía e industria pueden lidiar con ello", dijo.

Este incremento viene propiciado por los datos que maneja el Ejecutivo comunitario, que apuntan a que Europa "no será el primer continente neutral" para 2050.

Von der Leyen también se refirió al destino de esos 225.000 millones, que se "priorizarán" para ciertos apartados, como la "descarbonización de la industria".

En concreto, para apostar por el "hidrógeno y la renovación del carbón" y la construcción de "un millón de puntos de recarga" para vehículos eléctricos a lo largo del territorio del bloque.

Este martes, Von der Leyen anticipaba parte su discurso en sus redes sociales. "¡Es genial que las empresas apoyen objetivos ambiciosos para reducir las emisiones para 2030!", apuntó, asegurando que "estamos en el camino correcto" en el objetivo de la neutralidad de emisiones europeo para las próximas dos décadas.

