El bastión de las letras a 3 meses abandona también los máximos históricos

Las letras del Tesoro a 3 meses eran una de las pocas referencias de deuda pública española (sino la única) que resistía sin recortar la rentabilidad, ajena al lento goteo a la baja que viven casi todos los plazos de la renta fija soberana desde finales de octubre (cuando el Banco Central Europeo dejó de subir los tipos de interés oficiales).

Si bien, ese bastión ha caído también en la subasta de este martes.

Publicidad

En concreto, el Tesoro ha colocado 502,4 millones de euros en letras a tres meses a un rendimiento promedio del 3,506 por ciento, que supone una bajada frente al retorno medio del 3,580 por ciento al que fueron colocadas las letras a 3 meses en la anterior colocación del mismo tipo, celebrada el 12 de diciembre pasado.

Ese 3,580 por ciento eran máximos de todos los tiempos para esa referencia.

Es cierto que no se trata de una caída rotunda y que un 3,506 por ciento sigue siendo una rentabilidad más que atractiva para los inversores, como demuestra la elevada demanda que siguen suscitando estas colocaciones, pero da muestra de la tendencia inexorable en la que están inmersos estos títulos.

Elevada demanda de letras

En todo caso, como se ha dicho anteriormente, la demanda de letras sigue siendo fuerte, por mucho que las rentabilidades hayan dejado atrás los máximos y estén inmersas en una lenta tendencia a la baja.

Específicamente, los 502,4 millones de euros colocados superaron los 398,9 millones de euros de la anterior emisión del mismo tipo, con una demanda que cubrió en 3,30 veces la oferta (frente a un ratio de cobertura de 4,12 veces en la anterior colocación).

Por otro lado, el Tesoro también ha colocado letras a 9 meses a un rendimiento promedio del 3,478 por ciento, que igualmente supone una pequeña contracción frente al 3,485 por ciento de la anterior subasta del mismo tipo, celebrada el citado 12 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

En este caso, la demanda ha superado en 1,95 veces la oferta de letras a 9 meses, frente a un ratio de cobertura de 2,44 veces en la anterior emisión del mismo tipo.

Por su parte, la cuantía colocada ha superado a la de diciembre, al situarse en los 1.495 millones de euros frente a los 1.343 millones anteriores.

Aunque se trata de una caída de la rentabilidad limitada, lo cierto es que el tipo se aleja cada vez más del 3,802 por ciento alcanzado en octubre.

Publicidad

Niveles atractivos para el inversor

Aun así, los expertos consideran que estos niveles siguen siendo atractivos para el inversor.

“La deuda pública española puede ser, prácticamente en todos sus plazos, una buena opción. Nuestras perspectivas para la deuda española son francamente buenas: es un muy buen activo para invertir para todos aquellos inversores que tengan un perfil a medio plazo”, ha dicho Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad.

En la misma línea se ha expresado Antonio Castelo, analista de iBroker: “A corto plazo, no veo más ajustes en las próximas subastas tanto en cuanto el BCE no comunique bajadas de tipos. Además, no los veo bajando con contundencia”.

La próxima reunión del Banco Central Europeo será el 25 de enero y en ella ofrecerá pistas sobre sus próximos movimientos de política monetaria, expectativas de inflación y de crecimiento económico en la zona euro.

Publicidad

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.