Atresmedia y PRISA. ¿Invertir en medios? ¿En serio? En serio

El frustrado Xavier Trias logró que las expresiones más populares del catalán fueran tendencia este fin de semana. Pero el grosero “que us bombin a tots (que os zurzan)” no es, ni mucho menos, una de las muletillas coloquiales más entrañables de esa lengua. Por ejemplo, “al pot petit hi ha la bona confitura” es más representativo y, además, puede aplicarse sin calzador al argot de los mercados. El equivalente en castellano es “el perfume bueno viene en frasco pequeño” y nos sirve para describir la vida más allá del IBEX 35.

El índice senior de la bolsa española atesoró un +15 por ciento de revalorización desde el 2 de enero hasta el viernes. Para el mismo rango de fechas, el mercado continuo pasó de los 834 puntos a los 939 del 16 de junio, o el +12,5 por ciento, según datos de finanzas.com. Las ganancias a doble dígito se producen en los valores de menor capitalización a pesar de la esquizofrenia con la que se comportan las empresas incluidas en el listado. Unas se explayan extremadamente bien y otras… bueno, no tanto. Emerge en mi memoria ahora “on no hi ha, no raja (donde no hay, no brota)”.

Esta última expresión de la “sabiduría popular” catalana se adaptaba cual guante al sector español de los medios de comunicación. Pero deberíamos empezar a considerar que hay excepciones que rompen la regla. José Ramón Iturriaga, uno de los gestores españoles con más capacidad de influencia sobre la comunidad financiera y gurú –con perdón de la expresión— de ilustres apellidos del ámbito empresarial español, llamó la atención sobre dos empresas que, a su juicio, hacen las cosas bien: Atresmedia y PRISA.

Atresmedia: el dividendo que lo delata todo

Iturriaga se juega los cuartos en esas empresas por varias razones. En el caso del conglomerado impulsado por Antena 3 TV, el argumento que lidera su lista de razones pivota en su dividendo. No es nuevo. Todo el mundo con un mínimo de visión financiera se deja tentar por ese 13 por ciento que la compañía gira a sus accionistas pase lo que pase. ¿Entonces? El aclamado gestor hizo caer a la audiencia de ‘Hechos relevantes’, un podcast original de finanzas.com, que, precisamente, esa recurrencia delata la infravaloración que sufre la firma.

“El mercado ha comprado un discurso maximalista sin más”, explicó. Se trata del mantra de que “la televisión en directo está muerta”. Gregariamente, ese discurso ha llevado a las cotizadas de este negocio a valoraciones inferiores a las que correspondería por sus fundamentales y realidad. “La facturación publicitaria es estable, tienen muy poca deuda y capacidad para adaptarse”. Recientemente Atresmedia puso patas arriba el sistema de facturación al cobrar la publicidad por número de contactos en vez de con la vieja y mística fórmula del GRP.

Mientras las OTT (plataformas de streaming) las pasan canutas –Disney+ pierde 1.100 millones/trimestre y el CEO de Waner Bros. Discovery, David Zaslav, clama para que los grandes estudios fusionen sus negocios de distribución directa al cliente en uno y lograr así un mínimo de rentabilidad—, las televisiones de toda la vida dan argumentos a los mercados para desmontar ese “discurso maximalista”. El sentido de estar en Atresmedia es precisamente el potencial de crecimiento latente y que aflorará a medida que decaiga la falsa idea de que la televisión en directo está muerta. Y mientras tanto, un 13 por ciento anual no está mal como dividendo, asegura Iturriaga.

PRISA: 10€/año por suscriptor

El ruido alrededor de PRISA, otro de los grandes grupos de comunicación en España, no impide a Iturriaga ver el bosque completo. A su juicio, varias ramas del negocio dan razones de peso para invertir en este conglomerado. Santillana, “esa visión hacia el mundo de la educación es más que interesante”, es la principal. Seguida por el éxito de la conversión de El País hacia un modelo de pago en Internet. “Logrará ponerse al nivel de los grandes periódicos globales en número de suscriptores”, se mostró convencido el gestor.

Finanzas.com pudo saber de fuentes del mercado que el ingreso medio por suscriptor y año de El País es de unos 10 euros. Sería el primer diario, seguido por El Confidencial, que logra un promedio de dos dígitos en esta línea de la cuenta de resultados. Además, atesora la mayor comunidad con unos 300.000 abonados, según informó PRISA días atrás. El objetivo para el 2024 sería elevar esa cifra hasta los 36 euros/año una vez terminen las ofertas de captación que han caracterizado sus suscripciones digitales desde el lanzamiento del servicio. Será inevitable la caída del total de cuentas, pero el capítulo será más atractivo por facturación.

La tercera pata del trípode de PRISA es la Cadena SER. “Es una máquina de hacer caja”, remarcó Iturriaga a este diario. “La publicidad en radio local apenas tiene competencia y volvemos a encontrarnos con medios con capacidad para fijar precios”. Estas emisoras poseen la mayor red de antenas de una radio privada y una amplia malla de frecuencias comarcales para atender a esa demanda territorializada.

