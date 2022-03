Carlos Slim lanza una opa sobre Metrovacesa pero para controlar solo el 29%

El magnate Carlos Slim lanzó el miércoles una oferta pública de adquisición a través de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) sobre el 24 por ciento de Metrovacesa a 7,8 euros por acción.

La opa supone una prima del 20,18 por ciento respecto a los 6,49 euros con los que Metrovacesa cerró el martes.

La operación llevaría a FCC, además, a controlar el 29,4087 por ciento del capital social de la empresa opada, dado que ya es titular del 5,4087 por ciento.

Tras el anuncio de la operación, las acciones de Metrovacesa se dispararon un 17 por ciento hasta los 7,71 euros.

METROVACESA (MVC)METROVACESA (MVC) 1,03 15,87 % 11:21 h 7,52

Publicidad

FCC pagaría casi 284 millones de euros por Metrovacesa

De acuerdo con el anuncio remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tanto por FCC como por Metrovacesa, la opa sobre Metrovacesa se llevará a cabo a través de FCC Inmobiliaria, sociedad del grupo FCC que aspira a hacerse con 36,4 millones de acciones de la promotora inmobiliaria.

El pago de estas más de 36 millones de acciones a los 7,8 euros por título fijados en la opa supondría un desembolso para FCC Inmobiliaria de 283,93 millones de euros.

Según revelaba la propia FCC en su comunicado, "FCC Inmobiliaria tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta", y de conseguir sacar adelante la operación, no contemplan excluir de bolsa a Metrovacesa.

"La sociedad oferente y su socio de control (FCC) valoran la permanencia en bolsa de la sociedad afectada (Metrovacesa), y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto", señalaba el anuncio publicado en la CNMV.

FCC (FCC)FCC (FCC) 0,00 0,00 % 11:25 h 10,82

Los plazos y términos de la opa

FCC aseguró que buscará la autorización de la CNMV para llevar a cabo la opa "lo antes posible" y dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio. Es decir, no más tarde del 23 de abril.

A ojos de FCC, la adquisición de acciones a través de la opa no constituye una concentración económica y, por tanto, "no requiere la notificación, obtención de autorización (o no oposición) o verificación administrativa por parte de las autoridades de defensa de la competencia de ninguna jurisdicción".

La contraprestación de 7,8 euros ofrecidos por cada acción de Metrovacesa, indicaba FCC, fue calculada sobre la base de que la promotora inmobiliaria no realice un reparto de dividendos u otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la oferta.

Tampoco considera el dividendo al que se refirió la empresa en su presentación de los resultados de 2021

Al margen del 20,18 por ciento de prima que suponía el precio de la oferta respecto a la cotización de Metrovacesa al cierre de la jornada del martes, FCC afirmó que su oferta implicaba una mejora del 16,48 por ciento con respecto al precio medio ponderado de cotización durante el trimestre inmediatamente anterior al 22 de marzo de 2022.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en apps de mensajería: Telegram