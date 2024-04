Atresmedia sube el triple que el Mercado Continuo y 6 veces lo que Media For Europe

Las acciones de Atresmedia Corporación de Medios se revalorizan desde el 1 de enero un 24 por ciento y superan de largo el 8,9 por ciento que gana el Mercado Continuo, donde cotizan. El valor se instala en máximos de cinco años y es una de las firmas de este índice que más sube en 2024.

La cadena de Grupo Planeta se ha ido ganando a los inversores y sus acciones están en máximos de cinco años, gracias a una combinación de negocios diversificados, costes a la baja y flujos de caja al alza, lo que permite mantener uno de los dividendos más elevados de la bolsa española.

Aunque en España no hay cotizadas comparables puras, los gigantes europeos no llegan a este desempeño bursátil. Así, el grupo francés Vivendi apenas se anota en el año un 3,35 por ciento y Media for Europe (matriz de Mediaset) a duras penas pasa del 4 por ciento.

La fuerte recuperación de la publicidad ayuda a Atresmedia

Los expertos consultados por finanzas.com destacan dos factores para explicar la fuerte subida de Atresmedia. El buen comportamiento del mercado publicitario y las propias dinámicas de negocio de la compañía, que llegó a rozar en 2023 una facturación de 1.000 millones de euros bajo la dirección de Javier Bardají.

En primer lugar, “el año en el sector de la publicidad ha empezado muy fuerte, con crecimientos de doble dígito”, según los datos de InfoAdex, dijo a finanzas.com Juan Peña, analista en GVC Gaesco.

Contrariamente a lo que se piensa, el mercado publicitario está saliendo del estancamiento, con un año que ha arrancado de la mejor forma posible, algo que están aprovechando las compañías.

El mercado de publicidad televisiva “parece haber aumentado a una tasa muy alta en enero-febrero de 2024, lo que conducirá a un rendimiento operativo notable en el primer trimestre y la primera mitad del año”, añadió José Ramón Ocina, analista en Mirabaud Securities.

Además, otro mito que desmontó el experto de GVC Gaesco es que el negocio de la publicidad es mucho más resiliente de lo que la gente piensa.

Atresmedia y el poder de seducción del dividendo

Más allá del sector, Atresmedia ha sabido desplegar una estrategia basada en compensar mediante la diversificación la caída de los ingresos en años anteriores.

Están apostando por “diversificar los negocios para compensar la pérdida de facturación en el negocio principal y están consiguiendo mantener los márgenes todos los años”, recalcó Peña.

Esta diversificación de ingresos, junto con “la consistente reducción de costes”, permiten esperar que la compañía registre una “alta generación de flujos de caja en 2024”, añadió Ocina.

La consecuencia es que sus accionistas pueden esperar muy buenos dividendos, con “rentabilidades por encima del 10 por ciento todos los años”, remarcó Peña.

Se trata de un dividendo “muy atractivo y sostenible en el tiempo”, que implica un pay out (porcentaje de beneficios que se reparte entre los accionistas) en torno al 85 por ciento.

Por el lado financiero, el grupo no tiene deuda, prácticamente genera caja neta, lo que, en palabras de Peña, ha dado lugar a un particular “ecosistema de negocio que se está manteniendo con unas cifras muy buenas”.

Clara tendencia alcista

Desde el punto de vista técnico, Atresmedia está desarrollando una tendencia “claramente alcista”, después de presentar unos ingresos y un beneficio por acción que superaron las expectativas, dijo a finanzas.com Sergio Ávila, analista en IG.

Por arriba no tiene resistencias claras y es probable que vaya a buscar los 4,76 euros, añadió este experto. Por abajo, el soporte a vigilar son los 4,21 euros.

