Reforma de las pensiones: electoralismo y frustración

A falta de poco más de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas, era impensable plantear un debate serio sobre la reforma de las pensiones.

Urgía, para poder acceder al dinero de los fondos europeos, dar carpetazo a este asunto que, por otra parte, es uno de los que más preocupa y crea inquietud entre los ciudadanos.

Pero el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que no hay que olvidar fue nombrado por Mariano Rajoy para presidir la Airef en 2014 y entonces tenía una visión muy diferente del sistema de pensiones de la que tiene ahora, ha aparcado cualquier propuesta que pudiera comprometer todavía más las expectativas electorales de su Gobierno.

Un año de mensajes contradictorios

El ministro ha estado más de un año mareando la perdiz, lanzando incluso mensajes contradictorios para al final, hacer lo mismo que han hecho hasta ahora los anteriores responsables políticos: hurtar a la opinión pública un verdadero debate sobre el futuro de las pensiones. Los datos que hay que conocer no salen a la luz, no llegan a los ciudadanos.

Para este viaje no eran necesarias tantas “forjas”, como diría la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El que limite esa reforma a dar un golpe de 15.000 millones de euros a los salarios dice muy poco de la gestión que ha hecho el ministro de la Seguridad Social para garantizar el sistema público de pensiones.

Podría haberse detenido en analizar los 60.000 millones de euros de gastos superfluos e ineficientes que acumula el Gobierno Sánchez, con vistas a darle un mejor uso.

O convocar al Pacto de Toledo para darle contenido y rigurosidad a esta reforma.

Y, sobre todo, tendría que haber planteado otras medidas de otro calado, y no apuntar siempre en la misma dirección, para no dejar de pasar esta oportunidad de asegurar el sistema.

La reforma se queda a medias

Una vez más, se ha quedado a medias, como todos sus antecesores, de cualquier signo político. Y eso implica que pronto vuelva a hablarse de las dudas sobre el sistema público de pensiones.

Y el aval de Bruselas no puede servir de justificación. La Comisión Europea no quiere problemas. Se juega su prestigio en los fondos de recuperación y no está dispuesta a que nada lo ponga en entredicho.

La cuestión es que con esta patada a seguir no se soluciona este asunto, que sigue creando mucha frustración y decepción entre los ciudadanos.

