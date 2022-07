Las 3 maneras para rescatar el plan de pensiones y la más óptima: los españoles tienen 81.000M

Tres son las formas de rescatar un plan de pensiones cuando llega la jubilación: en forma de capital, de renta o una mixta, que combinada capital y rentas. De las tres, la más óptima sería esta última.

Los planes de pensiones siguen siendo un producto interesante para preparar la jubilación, a pesar del maltrato fiscal que le ha sometido el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ni las últimas reformas, con las que el límite máximo deducible de las aportaciones se ha reducido a 1.500 euros, el patrimonio de los españoles en estos productos ha menguado.

Se sitúa en los 81.123 millones de euros en junio, según datos de Inverco (la patronal que agrupa a instituciones de inversión colectiva).

Paula Satrústegui, directoral del área de planificación financiera y patrimonial de Abante, explica que con el plan de pensiones se logra un diferimiento fiscal durante los años en los que se estuvo realizando aportaciones.

Pero, una vez que lo rescatas “lo haces como rentas del trabajo”.

Las 3 formas de rescatar un plan de pensiones

Existen tres formas de rescatar un plan de pensiones.

En forma de capital. En este caso supone que el partícipe puede cobrar todo el importe aportado del plan de pensiones de golpe. El problema es que estos productos no tributan dentro de las rentas del ahorro si no de las del trabajo, cuyos tramos van desde el 19 por ciento hasta el 47 por ciento.

En ese apartado, sería interesante rescatarlo de esta forma para los partícipes que tienen aportaciones anteriores al 31 de diciembre de 2006, puesto que está bonificado con una reducción fiscal del 40 por ciento.

Para ello, es preciso solicitar el rescate en el plazo que determina la ley, que desde 2015 es de dos años desde la jubilación.

Otra opción sería el rescate en forma de renta. En este caso, el partícipe contribuirá la renta de forma periódica, que pueden ir en plazo de un mes, trimestral o semestral.

En este caso, se trata de un cobro parcial de las aportaciones y por lo tanto la carga fiscal será más progresiva que en el anterior modo.

Finalmente, la tercera opción sería el rescate en forma mixta, que implica una parte en capital y otro en forma de renta.

“Por mi experiencia, y con la obligación de hacer números en cada caso, es más ventajoso hacerlo de forma mixta cuando se tienen aportaciones a planes de pensiones antes y después de 2006, ya que permite rescatarlo sin tener que subir de tramo”, indica Satrústegui.

Y es que rescatar de golpe el plan de pensiones puede desencadenar el problema de que el partícipe suba de tramo en el IRPF, con lo cual, deberá pagar más impuestos.

Cómo ahorrar de cara a la jubilación

El envejecimiento de la población junto con un menor número de cotizantes por jubilado hace que el sistema público de pensiones esté en un momento delicado.

Además, actualmente en España los jubilados reciben en forma de pensión alrededor del 80 por ciento del salario que tenían antes de jubilarse, una de las mayores tasas de sustitución de Europa, recuerdan desde ING

La falta de recursos del sistema a medio y largo plazo hace previsible que este porcentaje vaya disminuyendo hasta alcanzar el 50 por ciento en 2060. De ahí, la necesidad de contar con productos complementarios a la pensión pública.

En este sentido, Satrústegui cree que tanto el fondo de inversión como el plan de pensiones son productos complementarios y no excluyentes que permiten preparar la jubilación y que tienen como característica común el diferimiento fiscal.

“El plan de pensiones ofrece iliquidez. Pero el hecho de que no pueda rescatar mi plan de pensiones salvo en unos supuestos hace que no me gaste ese dinero en otras cosas”, aclara la experta.

“En cuanto a los fondos son importantes para preparar la jubilación por su gestión, que es profesional, por su diversificación y, también, por su liquidez”, insiste.

